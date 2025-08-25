Megatoma de San Antonio: comisión técnica amplía plazo de negociación hasta el 3 de septiembre “para acercar posiciones”

Las negociaciones para evitar el desalojo de la megatoma de San Antonio, en el Cerro Centinela, recibieron un nuevo -y tercer- plazo. Según un comunicado emitido este 25 de agosto, la Comisión Técnica encargada de supervisar el proceso decidió de manera unánime extender sus funciones hasta el 3 de septiembre, con el objetivo de seguir acercando posiciones entre los distintos actores.

La mesa, constituida en febrero de este año bajo un protocolo de acuerdo, reúne a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de San Antonio, sumando ahora al acuerdo a la Subsecretaría del Interior.

El comunicado aclara que, si no se logra consenso antes de la nueva fecha, se hará operativo el fallo de la Corte de Valparaíso, que ordena el desalojo del sector.

Hasta ahora, las negociaciones han enfrentado puntos complejos como el precio por metro cuadrado, las condiciones de financiamiento y la definición de garantías para los pagos mediante cooperativas.

La extensión del plazo, que vencía este 27 de agosto, evidencia que, pese a los avances parciales, aún no existe un acuerdo definitivo que permita zanjar un acuerdo a la situación de las más de 4.100 familias que viven en la toma de 250 héctareas.