Menor de edad es herido con un arma cortopunzante a las afueras de un colegio en Calama

La tarde de este miércoles, un menor de edad resultó herido a las afueras de la escuela República de Chile D-52, en Calama, región de Antofagasta.

Según la información preliminar por parte de Carabineros, el hecho ocurrió alrededor de las 16:00 en la calle Chuquicamata, cerca del establecimiento educacional.

En aquella circunstancia, la víctima sufrió una herida con un arma cortopunzante.

El atacante, también un menor de edad, habría intentado darse a la fuga. Sin embargo, a las 16:20 horas aproximadamente, Carabineros de la 1° Comisaría de Calama lo capturó.

En este marco, desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur lamentaron el hecho mediante un comunicado.

En el texto, confirmaron que se registró “una situación de violencia que involucró a un alumno de una escuela de Calama, ocurrida en las cercanías del establecimiento” y que, ante tal situación, “se aplicaron de manera inmediata los protocolos correspondientes”.

Agregaron que la víctima recibió atención médica y se encuentra fuera de riesgo vital. Asimismo, indicaron que el afectado “está siendo acompañado por los equipos correspondientes”.

Este nuevo hecho de violencia se da a pocos días del ataque en el liceo Obispo Silva Lezaeta, que dejó a una inspectora fallecida y otras cuatro personas heridas, entre ellas tres alumnos.