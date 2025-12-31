Metro anuncia extensión horaria por Año Nuevo: conoce las estaciones que funcionarán hasta pasada la medianoche

Desde Metro de Santiago anunciaron una extensión en su horario de funcionamiento en múltiples estaciones de la Línea 1 y 3 con motivo de la celebración de Año Nuevo en la Torre Entel.

Según dieron a conocer, determinadas estaciones funcionarán hasta las 1:30 AM con el fin de que las personas regresen seguras a sus domicilios.

Es así como señalaron que las estaciones Los Héroes y Universidad de Chile, estarán disponible para el ingreso de personas. Mientras que para la salida, estarán funcionando las estaciones San Pablo, las Rejas, Estación Central, Baquedano, Tobalaba, Escuela Militar y Los Dominicos en Línea 1; y Plaza de Quilicura, Los Libertadores, Ñuñoa y Plaza Egaña en Línea 3.

Desde Metro además recordaron que estación La Moneda permanecerá cerrada desde las 15:00 horas de este 31 de diciembre.