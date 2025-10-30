Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 1
Servicio solo está disponible de Estación Central a Los Dominicos y combinación con San Pablo está suspendida.
Metro de Santiago informó a las 16.52 horas del cierre de siete estaciones en Línea 1 por persona en la vía.
El servicio es parcial y funciona entre el tramo de Estación Central a Los Dominicos. Las estaciones cerradas son: Universidad de Santiago, San Alberto Hurtado, Ecuador, Las Rejas, Pajaritos, Neptuno y San Pablo, está última con la combinación con Línea 5 suspendida.
Desde Red Movilidad anunciaron que dispondrán de buses de apoyo en un recorrido paralelo al tramo afectado.
