SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

MH-60M Black Hawk: Cómo es el helicóptero de la FACH que se encuentra desaparecido en Campos de Hielo Sur

La aeronave del Grupo de Aviación Nº 9 fue fabricada por la compañía estadounidense Sikorsky Aircraft y es parte de la Fuerza Aérea de Chile desde 2018. Entre las misiones de este tipo de máquinas se cuenta el traslado del presidente Boric Font a la base Amundsen-Scott en el Polo Sur, en enero pasado.

Por 
Lya Rosen
MH-60M Black Hawk. Imagen FACH.

Dentro del mundo de la aviación, los helicópteros MH-60M Black Hawk son parte de las fuerzas armadas de varios países, entre ellos las de Estados Unidos, Australia, Argentina, Colombia, Brasil y México, por nombrar algunas. Y por supuesto Chile, los que fueron adquiridos por la Fuerza Aérea en 2016 y llegaron a partir de 2018.

Una de esas aeronaves fue reportada por la FACH, este jueves por la tarde, como desaparecida, tras perderse contacto cuando volaba en el sector del refugio Eduardo García Soto, ubicado en Campos de Hielo Sur, en la Región de Aysén.

Tras la pérdida de comunicación, la institución activó el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR), disponiendo de inmediato la búsqueda de la aeronave mediante un operativo que incluye helicópteros, aviones y efectivos Parasar de la FACH.

Cómo es el MH-60M Black Hawk

Como en la ocasión informó el medio Defensa.com, las unidades fabricadas por la compañía estadounidense Sikorsky Aircraft fueron transportadas hasta la Base Aérea Pudahuel de la FACH, utilizando un avión Antonov AN-124, desde la planta de PZL Mielec, en Polonia.

Desde ese momento se integraron al Grupo de Aviación Nº 9, que ya contaba con experiencia en operaciones con aeronaves similares, como el S-70A-39 Black Hawk que había llegado a Chile en 1998 y que fue el primero en alcanzar el Polo Sur durante la operación Aurora Austral III en 1999, como consigna Helos Magazine.

MH-60M Black Hawk. Imagen Base Aérea Pudahuel. Usuario

Este mismo medio afirma que los MH-60M son una versión mejorada del UH-60, diseñados para reforzar las capacidades de la FACH, que hasta 2018 solo contaba con un helicóptero mediano, el S-70A (UH-60L), fortaleciendo las operaciones de los helicópteros Bell 412SP y ampliando la efectividad de las misiones de la fuerza aérea chilena.

Entre las misiones en que han participado se cuenta el traslado que dos helicópteros Sikorsky MH-60M Black Hawk efectuaron, el pasado 3 de enero, del presidente Gabriel Boric a la base Amundsen-Scott en el Polo Sur, con el objetivo de fortalecer el papel de Chile en el desarrollo de la ciencia antártica.

El viaje de 6.000 kilómetros desde Santiago hasta la Antártica, como detalla Lockheed Martin en su sitio web, requirió más de 12 meses de preparación. Finalmente, tras varias horas de vuelo, los dos helicópteros realizaron múltiples paradas de reabastecimiento, soportando temperaturas de hasta -33°C, fuertes vientos y visibilidad reducida.

La naves también han sido parte de misiones en sectores cordilleranos de las regiones del sur, para socorrer a personas aisladas por las inclemencias climáticas, gracias a sus avanzadas capacidades operativas.

Los Sikorsky MH-60M Black Hawk poseen una velocidad máxima de 296 kilómetros por hora y una autonomía de vuelo de 560 kilómetros. Están equipados con aviónica -aplicación de sistemas electrónicos a la aviación- de última generación, sistemas electrónicos avanzados y una alta relación potencia-peso, como consigna Defensa.com.

Más sobre:MH-60M Black HawkFuerza Aérea de ChileHelicópteroSikorsky AircraftGrupo de Aviación Nº 9

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Extraditan a Chile a sujeto condenado por homicidio de funcionario de la PDI tras mantenerse cuatro años prófugo en Bolivia y Paraguay

Nobel de Economía 2025 explica la “destrucción creativa” y destaca rol de la educación

Crisis por cuentas de la luz provoca caída de uno de los ministros más cercanos a Boric

Trabajadores del comercio y reparación de vehículos son los que más solicitan el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Encuesta LyD 2025: Municipios, Cámara, gobiernos regionales y Senado lideran percepción de corrupción

Parte la franja presidencial: los mensajes que buscarán instalar los candidatos

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

3.
Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

Extraditan a Chile a sujeto condenado por homicidio de funcionario de la PDI tras mantenerse cuatro años prófugo en Bolivia y Paraguay
Chile

Extraditan a Chile a sujeto condenado por homicidio de funcionario de la PDI tras mantenerse cuatro años prófugo en Bolivia y Paraguay

Crisis por cuentas de la luz provoca caída de uno de los ministros más cercanos a Boric

Encuesta LyD 2025: Municipios, Cámara, gobiernos regionales y Senado lideran percepción de corrupción

Nobel de Economía 2025 explica la “destrucción creativa” y destaca rol de la educación
Negocios

Nobel de Economía 2025 explica la “destrucción creativa” y destaca rol de la educación

Trabajadores del comercio y reparación de vehículos son los que más solicitan el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Empresarios en alerta por otros 24 proyectos de ley que podrían elevar los costos laborales a futuro

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile
Tendencias

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario
El Deportivo

Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario

Viene de conseguir su primer punto ATP: Benjamín Pérez, de 16 años, accede a los cuartos de final del M15 de Santiago

“Llamamos a adoptar soluciones más equilibradas”: el reproche de la UC a la Delegación Presidencial de Valparaíso

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana
Finde

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss
Cultura y entretención

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss

Ace Frehley: el guitarrista histórico de Kiss está hospitalizado y con pronóstico reservado

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena

Israel y Hamas intercambian acusaciones mientras aumenta la tensión por los restos de los rehenes y las rupturas a la tregua
Mundo

Israel y Hamas intercambian acusaciones mientras aumenta la tensión por los restos de los rehenes y las rupturas a la tregua

Zelensky remarca a su llegada a EE.UU. que “no debe haber otra alternativa que la paz”

Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU que declare ilegales los ataques de EE.UU.

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo