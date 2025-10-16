FACH pierde contacto con helicóptero con cuatro tripulantes en Campos de Hielo Sur

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) informó este jueves 16 de octubre que se perdió contacto con una aeronave institucional en el sector del refugio Eduardo García Soto, ubicado en Campos de Hielo Sur, en la Región de Aysén.

De acuerdo con el comunicado oficial, se trata de un helicóptero MH-60M Black Hawk, perteneciente al Grupo de Aviación Nº 9, que despegó desde el aeródromo de Villa O’Higgins con destino a Campos de Hielo Sur, llevando a bordo cuatro tripulantes.

Tras la pérdida de comunicación, la institución activó el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR), disponiendo de inmediato la búsqueda de la aeronave mediante un operativo que incluye helicópteros, aviones y efectivos Parasar de la FACH.

La Fuerza Aérea señaló que continuará informando oportunamente a la opinión pública a medida que se disponga de nuevos antecedentes sobre el operativo y la situación de la tripulación.