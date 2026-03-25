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    Ministra en visita somete a proceso a exagentes de la DINA por secuestros: Krassnoff y Pedro Espinoza entre ellos

    La jueza dictó tres autos de procesamiento por los casos de militantes del MIR y del MAPU que pasaron por centros de detención clandestina tras ser apresados entre enero de 1975 y enero de 1976, en comunas del sector sur de la Región Metropolitana.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Krassnoff

    La jueza Marianela Cifuentes Alarcón, ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, dictó autos de procesamiento contra exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por tres secuestros calificados concretados entre enero de 1975 y enero de 1976, en comunas del sector sur de la Región Metropolitana.

    Entre los otrora uniformados sometidos a proceso figuran los retirados brigadieres del Ejército Miguel Krassnoff de 80 años y Pedro Espinoza de 93, ambos recluidos por múltiples condenas en la ex Cárcel de Punta Peuco.

    En la primera resolución, la ministra en visita sometió a proceso a Pedro Octavio Espinoza Bravo, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko, Fernando Eduardo Lauriani Maturana y Gerardo Ernesto Godoy García, en calidad de autores del delito consumado de secuestro calificado de Joaquín Gregorio Espinoza Peralta.

    El militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido por la DINA el 13 de febrero de 1975, en la comuna de San Miguel y trasladado al centro de detención clandestino de Villa Grimaldi.

    En la segunda resolución, la ministra Cifuentes sometió a proceso a Pedro Octavio Espinoza Bravo, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko, Fernando Eduardo Lauriani Maturana y Gerardo Ernesto Godoy García, en calidad de autores del delito consumado de secuestro calificado de Hugo Ernesto Salinas Farfán, también militante del MIR, detenido el 3 de enero de 1975 en La Cisterna y traslado a Villa Grimaldi.

    En la tercera resolución, la ministra en visita sometió a proceso a Miguel Krassnoff Martchenko y Gerardo Ernesto Godoy García, en calidad de autores del delito consumado de secuestro calificado de Hernán Enrique Toledo Guajardo, militante del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU) detenido el 8 de enero de 1976 en Puente Alto que pasó por los centros de torturas de Villa Grimaldi, Cuatro Álamos Tres Álamos y Puchuncaví, antes de recuperar su libertad a en noviembre de ese año.

    Más sobre:DD.HH.Miguel KrassnoffPedro Espinoza

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