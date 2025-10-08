Ministra Orellana explica cómo apelarán para revertir libertad condicional de agresor de Nabila Riffo

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó esta jornada la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique de otorgar el beneficio de libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado a 18 años de cárcel por el brutal ataque en contra de su expareja, Nabila Rifo.

Een 2017, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique condenó a 26 años de cárcel a Ortega, por el delito de femicidio frustrado.

Desde el Ejecutivo en tanto, han anunciado que buscarán apelar la decisión.

Consultada sobre el tema en entrevista con Radio 13c, y sobre cómo esperan revertir la libertad condicional, la secretaria de Estado explicó que lo harán ya que no fueron considerados ni escuchados previo a la decisión.

“En particular, dado que fuimos querellantes y llegamos hasta la Suprema en su momento como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, vamos a apelar por no haber sido escuchados previo a la discusión de beneficios carcelarios”, expresó.

“Los querellantes deben ser escuchados (cuando se están definiendo las libertades condicionales), de acuerdo a los procesos que se siguen en estos casos, y no fue el caso respecto al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género”, apuntó.

En esto, la autoridad fue clara en señalar que si bien las libertades condicionales son una herramienta que se utiliza y que definen los tribunales, en particular, en este caso, la Ilustre Corte de Apelaciones de Coyhaique, “quienes fueron parte del juicio contra la persona que fue considerada culpable por el propio tribunal, tienen el derecho a ser oídos a la hora de tomar esa decisión”.

“Eso fue lo que no ocurrió respecto al Servicio Nacional de la Mujer como querellante, y es en base a eso que vamos a apelar”, afirmó.