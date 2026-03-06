Ministro Cordero apunta que proyecto de conmutación de penas es “técnicamente deficiente” y “moralmente inaceptable”

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió durante la mañana de este viernes al proyecto de conmutación de penas, apuntando a que es “técnicamente deficiente” y “moralmente inaceptable”.

En conversación con Radio pauta, es que el titular de Seguridad se refirió al polémico proyecto que fue aprobado en general en el Senado, señalando además que “los autores de la moción desconocen completamente lo que ha sido la práctica judicial del último tiempo”.

Según explicó Cordero “los autores lo que hacen es promover un patrón edad, el patrón enfermedad, y luego el de discapacidad, entonces cuando uno analiza la composición (de los reos), el de enfermedad crónica registrados por gendarmería son 10.000 personas”.

Es así como llamó a "discutir las cosas sinceramente" si lo que se quiere es abordar la situación de los adultos mayores condenados por crímenes de lesa humanidad, añadiendo que "al ocupar un ámbito extremadamente amplio termina generando los principales beneficios contra precisamente todo el discurso y la agenda en materia de seguridad de los últimos años“.

Cordero además cuestionó el proyecto apuntando que “es moralmente inaceptable porque si uno quiere abordar derechamente la situación de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo clave ahí es realizar o utilizar completamente los estándares de derecho internacional”.

Es así como señaló que en la actualidad existen mecanismos judiciales para otorgar beneficios pero con condiciones como “cuánto han contribuido eficazmente a los resultados de la investigación y la situación de las víctimas y sus familiares”.

“La característica común de los condenados por crímenes de lesa humanidad en nuestro país es que son personas que no han contribuido las investigaciones”, mencionó.

Finalmente, respecto al desconocimiento, el ministro señaló que “los jueces de dedicación exclusiva han otorgado beneficios a personas que están en situación de enfermedades terminales, o bien que han estado en alguna situación de enfermedades con enajenación mental”, apuntando que "Entonces, ¿Por qué a mí me sorprende en esta última parte? Porque es como que si esa situación en nuestro país no existiera".

" Pareciera a ratos una especie como de indulto general encubierta por una causal, por eso jurídicamente es muy imperfecto", expresó Cordero.

Cifras de Homicidios

En la ocasión, el ministro también abordó las cifras de homicidios señalando que “esto no es resultado al azar, esto es resultado de un trabajo muy coordinado integrado por parte de distintos órganos del estado”.

Respecto a lo que apuntó, “los primeros meses de este año siguen mostrando una tendencia a la baja, de 25% menos de los primeros meses del año pasado, y eso debiera sostenerse en el tiempo”.

En la misma línea, el ministro se refirió a la percepción de seguridad, apuntando que " Chile tiene un problema crónico, y es que tiene completamente desacoplado su índice de victimización del índice de temor y percepción, y lo tiene hace más de una década y media".

“Chile, a pesar de las características que tiene y sus indicadores, es uno de los países que tiene mayor temor en el mundo, pero no es de ahora, es un registro histórico”, añadió, enfatizando que “Chile tiene que hacerse cargo del índice de temor, y cuando digo que tiene que hacerse cargo, es que no sólo basta con mostrar resultados a la baja”.

Cable submarino

Finalmente, el ministro también abordó la situación del cable submarino chino, señalando que “el embajador de Estados Unidos, en mi caso concreto, entregó en una reunión bilateral de aprobación de los trabajos de seguridad que tenemos, información clasificada en un documento que tiene un timbre que se llama secreto, respecto al cual el Ministerio de Seguridad y sus agencias tomaron decisiones, realizaron indagaciones".

De acuerdo a lo que añadió, “lamentablemente el embajador, en su punto de prensa, se refirió a algunos aspectos que están en ese documento y por lo tanto, el gobierno se dio la imposibilidad de seguir utilizando la ley de inteligencia para poder verificar esa información, y tuvo que, a través de cibercrimen de la Policía de Investigaciones, enviar los antecedentes al Ministerio Público, que hoy día tiene una investigación reservada sobre este punto”.

“Chile tiene un robusto sistema y una robusta institucionalidad sobre este punto. Y por eso hago la distinción entre la denuncia ciberataque y por la otra, el cable”, expresó.