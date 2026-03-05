SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado

    El psicópata de Alto Hospicio, la Quintala y el chacal de Alcohuaz podría verse favorecidos con la reclusión domiciliaria. La norma, aprobada en general por el Senado, no solo entrega el beneficios a mayores de 70 años, también incluye a enfermos crónicos, terminales y discapacitados.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    El ministro Gajardo realizó un punto de prensa tras la votación. Dedvi Missene

    El senador y futuro ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), fue uno de los 23 votos con los que se aprobó el proyecto de cumplimiento alternativo de penas, que en entre sus efectos favorecería, en primer momento, a cerca de 370 condenados por causas de derechos humanos y a otros 365 presos por delitos graves, entre ellos, homicidios, secuestros y crímenes sexuales.

    Incluso, informalmente se menciona que esa cifra podría aumentar a cerca de 12 mil potenciales internos beneficiados.

    Tras la votación, el senador García salió de la sala e inmediatamente fue asediado por los canales de TV sobre la postura que adoptaría la futura administración presidencial de José Antonio Kast.

    Sin embargo, el futuro titular de la Segpres no hizo comentarios.

    Si bien este miércoles la iniciativa del senador Francisco Chahuán fue aprobada en general (23 a favor, 22 en contra), su tramitación aún está en una fase inicial.

    De hecho se abrió una etapa para presentar indicaciones hasta el 16 de marzo para corregir el texto, cuyos efectos si es que no son modificados no solo favorecían a exuniformados presos en Punta Peuco y Colina, sino también a condenados comunes por crímenes graves.

    Por ejemplo, el gobierno, en palabras del ministro de Justicia Jaime Gajardo (PC) ha advertido que Julio Pérez Silva, el psicópata de Alto Hospicio, condenado a cadena perpetua por la violación y homicidio de 14 mujeres, podría acceder al cumplimiento alternativo de penas, básicamente con reclusión domiciliaria.

    En la lista de posibles beneficiarios también figura Juan Domingo Salvo Zúñiga, conocido como el “chacal de Alcohuaz”, condenado por el asesinato, en 1990, de Antonia Cabrera Gómez y sus tres hijos. En principio, Salvo que ya en 1975 había cumplido prisión por el asesinato de su hermana, había sido condenado a muerte, pero la pena se modificó a 80 años de cárcel debido a un indulto del entonces Presidente Patricio Aylwin.

    María del Pilar Pérez, la apodada Quintrala, también podría postular al beneficio, a pesar de estar condenada por el triple asesinato de su exmarido, su pareja y la pareja de su sobrina.

    Además del reparo político por las causas de DD.HH., Gajardo y el oficialismo han recalcado que el texto, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos, en vez de la Comisión de Constitución (que es la especializada en temas judiciales), quedó redactado en términos muy laxos. Por ejemplo, un condenado con 70 años, podría acceder a la reclusión domiciliaria, siempre que su condena cumplida y su edad, sumen 80 años.

    No solo eso. Las razones de salud que plantea el proyecto son bastante amplias, independiente de la edad. Podrían acceder a la reclusión domiciliaria los internos “enfermos”, cuya “privación de la libertad en el establecimiento carcelario, por cualquier motivo, le impida recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad crónica”.

    También serían favorecidos con la misma pena alternativa (que no es en rigor la libertad), los presos “que padezca una enfermedad incurable en período terminal” y los discapacitados “cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel”.

    Dado que el gobierno del Presidente Gabriel Boric ya casi ni tiene tiempo para hacer enmiendas y menos para vetar (facultad que solo procede al final de trámite legislativo), la responsabilidad de esta iniciativa recaerá exclusivamente en manos de la administración de Kast, que tiene entre sus prioridades fortalecer las políticas de seguridad pública. Por tal razón, el proyecto, si no es corregido deja en una encrucijada al futuro gobierno, cuyo sector político está empujando la iniciativa.

    La aprobación en general de esta moción, además, impactará las conversaciones, que ya están enredadas para conformar un pacto administrativo en el Senado.

    De partida, el control de la Comisión de Derechos Humanos será crucial para la tramitación, ya que el senador que presida esa instancia podrá manejar los ritmos legislativos.

    De acuerdo al borrador con la distribución de comisiones, se proponía que la instancia de Derechos Humanos fuera controlada al menos en el primer año del próximo período por la derecha. Esa posibilidad, tras la votación de ayer, será objetada por la izquierda.

    En el PS, además, quedaron molestos con el senador independiente Karim Bianchi, quien se restó de la votación. De hecho, el senador Fidel Espinoza (PS) acusó que si Bianchi hubiera votado se habría rechazado el proyecto. Por tal razón, hay un ánimo para vetar al senador independiente ante cualquier elección a cargos directivos de la Cámara Alta.

    Más sobre:PolíticaSenado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán

    Alcaldes oficialistas en alta tensión: ediles se fragmentan en la antesala de gran cumbre de Vodanovic, Delfino y Castro

    Tras dichos de Squella: Elizalde acusa a la oposición de “buscar excusas” para vetar candidatura de Bachelet a la ONU

    Vallejo defiende viajes en vehículo fiscal a actividades del PS y el PC objetados por Contraloría

    Minsal inaugura puntos de vacunación contra la influenza y el Covid-19 en estaciones del Metro de Santiago

    Lo más leído

    1.
    Subsecretario del Interior: “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones, ahora te vengan a decir que falta información”

    Subsecretario del Interior: “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones, ahora te vengan a decir que falta información”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado
    Chile

    Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Alcaldes oficialistas en alta tensión: ediles se fragmentan en la antesala de gran cumbre de Vodanovic, Delfino y Castro

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones
    Negocios

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones

    Ventas de autos nuevos se aceleran y los SUV siguen liderando

    Grandes constructoras ven alza en sus ingresos y reportan mejoras en las ventas de viviendas en Chile

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U
    El Deportivo

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    Con un excapitán de la U a la cabeza: el efusivo festejo de Palestino que incluyó una cruel burla a los azules

    El potente elogio del coach de Italia XV en la previa ante los Cóndores: “Chile es nuestra oportunidad de elevar el listón”

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil
    Cultura y entretención

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    Ringo Starr ahora es vaquero: lo que trae su retorno al disco

    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán
    Mundo

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana