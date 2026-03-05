Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado

El senador y futuro ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), fue uno de los 23 votos con los que se aprobó el proyecto de cumplimiento alternativo de penas, que en entre sus efectos favorecería, en primer momento, a cerca de 370 condenados por causas de derechos humanos y a otros 365 presos por delitos graves, entre ellos, homicidios, secuestros y crímenes sexuales.

Incluso, informalmente se menciona que esa cifra podría aumentar a cerca de 12 mil potenciales internos beneficiados.

Tras la votación, el senador García salió de la sala e inmediatamente fue asediado por los canales de TV sobre la postura que adoptaría la futura administración presidencial de José Antonio Kast.

Sin embargo, el futuro titular de la Segpres no hizo comentarios.

Si bien este miércoles la iniciativa del senador Francisco Chahuán fue aprobada en general (23 a favor, 22 en contra), su tramitación aún está en una fase inicial.

De hecho se abrió una etapa para presentar indicaciones hasta el 16 de marzo para corregir el texto, cuyos efectos si es que no son modificados no solo favorecían a exuniformados presos en Punta Peuco y Colina, sino también a condenados comunes por crímenes graves.

Por ejemplo, el gobierno, en palabras del ministro de Justicia Jaime Gajardo (PC) ha advertido que Julio Pérez Silva, el psicópata de Alto Hospicio, condenado a cadena perpetua por la violación y homicidio de 14 mujeres, podría acceder al cumplimiento alternativo de penas, básicamente con reclusión domiciliaria.

En la lista de posibles beneficiarios también figura Juan Domingo Salvo Zúñiga, conocido como el “chacal de Alcohuaz”, condenado por el asesinato, en 1990, de Antonia Cabrera Gómez y sus tres hijos. En principio, Salvo que ya en 1975 había cumplido prisión por el asesinato de su hermana, había sido condenado a muerte, pero la pena se modificó a 80 años de cárcel debido a un indulto del entonces Presidente Patricio Aylwin.

María del Pilar Pérez, la apodada Quintrala, también podría postular al beneficio, a pesar de estar condenada por el triple asesinato de su exmarido, su pareja y la pareja de su sobrina.

Además del reparo político por las causas de DD.HH., Gajardo y el oficialismo han recalcado que el texto, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos, en vez de la Comisión de Constitución (que es la especializada en temas judiciales), quedó redactado en términos muy laxos. Por ejemplo, un condenado con 70 años, podría acceder a la reclusión domiciliaria, siempre que su condena cumplida y su edad, sumen 80 años.

No solo eso. Las razones de salud que plantea el proyecto son bastante amplias, independiente de la edad. Podrían acceder a la reclusión domiciliaria los internos “enfermos”, cuya “privación de la libertad en el establecimiento carcelario, por cualquier motivo, le impida recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad crónica”.

También serían favorecidos con la misma pena alternativa (que no es en rigor la libertad), los presos “que padezca una enfermedad incurable en período terminal” y los discapacitados “cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel”.

Dado que el gobierno del Presidente Gabriel Boric ya casi ni tiene tiempo para hacer enmiendas y menos para vetar (facultad que solo procede al final de trámite legislativo), la responsabilidad de esta iniciativa recaerá exclusivamente en manos de la administración de Kast, que tiene entre sus prioridades fortalecer las políticas de seguridad pública. Por tal razón, el proyecto, si no es corregido deja en una encrucijada al futuro gobierno, cuyo sector político está empujando la iniciativa.

La aprobación en general de esta moción, además, impactará las conversaciones, que ya están enredadas para conformar un pacto administrativo en el Senado.

De partida, el control de la Comisión de Derechos Humanos será crucial para la tramitación, ya que el senador que presida esa instancia podrá manejar los ritmos legislativos.

De acuerdo al borrador con la distribución de comisiones, se proponía que la instancia de Derechos Humanos fuera controlada al menos en el primer año del próximo período por la derecha. Esa posibilidad, tras la votación de ayer, será objetada por la izquierda.

En el PS, además, quedaron molestos con el senador independiente Karim Bianchi, quien se restó de la votación. De hecho, el senador Fidel Espinoza (PS) acusó que si Bianchi hubiera votado se habría rechazado el proyecto. Por tal razón, hay un ánimo para vetar al senador independiente ante cualquier elección a cargos directivos de la Cámara Alta.