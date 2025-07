Ministro Gajardo por documento que permitió liberación de sicario: “Contaba con los medios de verificación regulares”

Durante la mañana de este martes, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la liberación del sicario Osmar Alexander Ferrer Ramírez, quien estaba en prisión preventiva por el homicidio de un comerciante del barrio Meiggs, señalando que “pudimos determinar que no había ningún tipo de alteración a nuestro sistema informático” y que la solicitud había llegado por los conductos regulares y oficiales.

Según explicó durante la mañana de este martes, “la solicitud de término de la medida cautelar había llegado por los conductos regulares y oficiales de parte del Octavo Juzgado de Garantía Santiago y el oficio con el que se comunicaba esta decisión a Gendarmería de Chile, contaba con los medios de verificación también regulares con los que cuentan este tipo de oficios, es decir, una firma electrónica y esa firma electrónica tiene un código de verificación al que se puede acceder”.

“Inmediatamente el Ministerio Público también emitió un comunicado en el que señala que está abriendo una investigación para saber si existe algún tipo de falsificación, si existe algún tipo de adulteración de documento público o cuál es el error en el procedimiento que hace que un juzgado garantía comunique oficialmente a través de los conductos regulares a la institución penitenciaria el término de la media cautelar”, detalló.

De acuerdo a lo que mencionó Gajardo, a pesar de que el documento tiene fecha del 9 de julio y el sujeto se encuentra en libertad desde el día 10, recién se conoció de la situación durante la tarde de este lunes 14 de julio. “Nosotros tuvimos comunicación y verificación, solicitud de verificación de esto, el día de ayer por la tarde, tarde noche y rápidamente se han revisado todos estos pasos para saber dónde está el error”, mencionó.

Junto con esto, Gajardo señaló que se conversado con el Fiscal Nacional, así como con la Corte Suprema con el fin de modificar los protocolos con el fin de que situaciones como esta no se repitan.

“Vamos a tener que ajustar los protocolos de trabajo para este tipo de casos y de hecho estamos terminando de coordinar a ver si hoy mismo nos podemos juntar con la Corte Suprema, con el fiscal nacional para iniciar inmediatamente un ajuste de los protocolos de trabajo, para que hayan doble, triples verificaciones en todas las instituciones del sistema de justicia”, mencionó.

Gajardo, además señaló que “no hay ninguna opción que pueda ser satisfactoria para este tipo de casos. Y en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, investigar qué es lo que ocurrió acá”, enfatizando que “uno podría decir, la mejor opción, que también es muy mala, es que haya habido un error”.

“La investigación del Ministerio Público es clave para identificar qué es lo que ocurrió en este caso en particular. Y en segundo lugar, no podemos para este tipo de situaciones mantener los procedimientos que tenemos. Tenemos que revisarlo, aumentar las medidas de seguridad y tomar todos los resguardos para que nuestras instituciones no tengan este tipo de situaciones que ponen en riesgo la seguridad de todos nosotros”, añadió

Respecto a como es que llegó el documento a Gendarmería, según explicó Gajardo, “hay un sistema informático de comunicación entre el Poder Judicial y Gendarmería de Chile. Este sistema informático es el conducto regular”, detallando que “en este sistema informático se suben estos documentos. Son documentos electrónicos que cuentan con firma electrónica, verificaciones electrónicas. Y eso es lo que llega al sistema de Gendarmería de Chile”.