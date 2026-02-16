SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Ministro Gajardo sostiene que sujetos liberados por error no es algo nuevo en Gendarmería y apunta a disminución en los últimos años

    Según sostuvo el ministro de Justicia, "Esto ocurre todos los años en todas las administraciones".

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Foto: Sebastián Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió durante la mañana de este lunes a los casos de personas privadas de libertad que han sido liberadas por error apuntando que no es un fenómeno nuevo y que porcentualmente ha disminuido la cifra en los últimos años.

    En conversación con Radio Cooperativa es que Gajardo sostuvo que "no es que antes nunca haya ocurrido, apuntando que “lamentablemente este es un problema que tiene Gendarmería”.

    “Esto ocurre todos los años en todas las administraciones. Vamos a la administración del presidente Piñera: 2020 once, 2019 catorce, 2021 once, 2022, bueno, ahí la compartimos, doce, y nosotros bajamos el 2023 a seis", expresó.

    Es así como Gajardo sostuvo que “del 0,02 que había en los gobiernos anteriores, y digo gobiernos anteriores, porque no es solo el anterior probablemente tal, sino que los anteriores, bajamos a 0,01 con un flujo mucho más grande de personas privadas de libertad".

    Cifras de homicidios

    En la ocasión, el titular de Justicia además se refirió a los siete homicidios que han ocurrido en cárceles en lo que va del año, apuntando que “hemos puesto todo esto antecedentes en el Ministerio Público porque además se generaron tres de ellos en un mismo establecimiento penal, a pesar de las instrucciones y a nosotros nos parece que esos antecedentes el Ministerio Público los tiene que estudiar con mayor detención”.

    A pesar de estos hechos, el ministro evitó hablar de crisis en Gendarmería señalando que "me parece que las palabras en esto hay que ser muy cuidadosos en utilizarla".

    “Lo que yo diría es que tenemos múltiples desafíos y tenemos una situación compleja en el sistema penitenciario y estamos en un punto de inflexión. Y por lo mismo estamos reformando la Constitución para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las fuerzas de orden y seguridad”, señaló, añadiendo que los casos de corrupción al interior de Gendarmería nosotros lo hemos enfrentado directamente".

    “A pesar de tener más población privada de libertad, tenemos menos fugas. A pesar de tener más población privada de libertad, tenemos menos muertes por riñas. A pesar de tener más población privada de libertad, tenemos menos libertades erróneas”, puntualizó.

    Revocan asilo a Galvarino Apablaza

    Gajardo también se refirió al caso de Galvarino Apablaza a quien Argentina revocó su estatus de refugiado, señalando que “eso está en manos de la justicia” y que “ya está solicitada la extradición”.

    “La extradición estaba suspendida porque se le había otorgado la calidad de asilado a la persona en Argentina, entonces esa es una discusión que se tiene que terminar de dar en Argentina respecto a qué ocurre ahora, si eventualmente hay algún recurso pendiente, pero esto está en manos de la justicia y nosotros como gobierno no tenemos en ese sentido acciones que tomar más allá de que la justicia actúe como corresponde”, mencionó. .

    Más sobre:Ministro de JusticiaGendarmeríaLiberados por ErrorJaime Gajardo

