Ministro Paris: “En esta estación vamos de salida, hoy los casos disminuyen en un 22% en comparación a los últimos 7 días y en menos 32% en los últimos 14 días”

Esta mañana, el ministro de Salud, Enrique Paris, realizó un último balance con respecto a su gestión y últimos días en el gobierno de Sebastián Piñera previo al cambio de mando y también acerca del actual estado en que se encuentra el país ante la pandemia y los casos Covid, los cuales comenzaron nuevamente a disminuir.

Sobre este último punto, la autoridad indicó en Radio Concierto que actualmente “vamos de salida” de la última ola que se registró en el país producto de la variante Ómicron, y hoy, los casos disminuyen “en un 22% en comparación a los últimos 7 días, y lo más sorprendente, en menos 32% en los últimos 14 días”.

En las últimas 24 horas se registraron 16.341 casos en el país, adelantó, lo que supone un número alto aunque aún así una disminución respecto al miércoles pasado, fecha en que se registraron 20.400 casos.

“Día a día, comparando las semanas, estamos disminuyendo entre 5 y 6 mil casos por día”, añadió, sin embargo, indicó, esto no es el final.

“Yo creo que esto (el coronavirus) va a continuar, sin lugar a dudas que no va a ser la última ola ni el último brote. Estamos viendo que en Inglaterra, antes de ayer, habían más de 43 mil casos causadas por la variante B2, la subvariante de Ómicron, que también es mucho más contagiosa que la actual, pero también es menos letal”, puntualizó.

Sobre esta variante B2 de Ómicron, añadió, actualmente hay muy pocos casos de Chile, pero por la información existente, todo indica que se trata de una variante también muy contagiosa, pero al igual que Ómicron, menos letal.

“Ayer el informe que tenia es que habían 22 casos. La mayoría son casos que vienen del extranjero y son casos que están todos vacunados, con dosis completas, incluso con dosis de refuerzo. No hay nadie hospitalizado, no hay nadie en la UCI, están todos en buenas condiciones, y eso me hace pensar que es una cepa muy contagiosa pero poco agresiva. Teníamos 21 casos de viajeros, 6 casos comunitarios, todos con vacuna, la edad predominante va entre 30 y 44 años de edad y afortunadamente no está ninguno hospitalizado”, sostuvo.

Testeo en el aeropuerto

En cuanto a las medidas del aeropuerto, y por qué se decidió testear con PCR aleatoreamente y no a todos los que lleguen a Chile, Paris indicó que se tomó la decisión en base a las recomendaciones de los expertos y a la situación que vive Chile actualmente, puesto que testear a todos solo tiene sentido si hay una baja circulación.

“Tiene una razón epidemiológica (...) en el aeropuerto estamos detectando una cantidad mínima de casos positivos, 4%, no más que eso, porque claro somos muy estrictos también en pedir el PCR en el país de origen y además estamos exigiendo que todos entren con vacuna, con su certificado de homologación”, explicó. En ese sentido, agregó, la circulación viral dentro del país dentro en la RM es del 11%, y a nivel nacional es del 16%.

“Si lo comparas con un 2% del aeropuerto (testear a todos a su llegada a Chile) no vale la pena, eso es lo que nos han dicho los expertos, los que nos dijeron los ministros de salud de Latinoamérica con los cuales nos reunimos la semana pasada”, explicó. “¿Cuándo hay que volverse estrictos en el aeropuerto? cuando tengamos muy poca circulación nacional y tengamos más positividad en el aeropuerto”.

“El momento más difícil me parece que fue en abril del año pasado”

Con respecto a su gestión, Paris indicó que la época más difícil a su parecer fue el año pasado, cuando se registró un gran peak de casos y varias personas solicitaron su renuncia.

“El momento mas difícil me parece que fue en abril del año pasado, cuando varias voces del Colegio Médico (Colmed) y parlamentarios de oposición comenzaron a pedir mi renuncia. Sin embargo, el Presidente (Sebastián Piñera) me dio su apoyo, tuvo gestos muy sutiles conmigo, por ejemplo, cuando íbamos a una pauta de prensa, en vez de que yo me devolviera en el auto ministerial, el me subía a su auto para tratar de dar esa señal y que llegáramos juntos a La Moneda”.

“Fue la época peor, sin lugar a dudas, porque estaban aumentando los casos, estábamos al límite de las camas, tuvimos 9 mil casos y eso fue lo máximo, y ahora llegamos a tener 38 mil casos, y no fue tanta la presión ahora como cuando tuvimos los 9 casos en esa época”, destacó.