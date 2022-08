Minsal descarta vacunas contra Covid-19 en lactantes desde los 6 meses

Este domingo, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, se refirió a la decisión del Ministerio de Salud (Minsal) de no implementar en el plan de vacunación contra el Covid-19 a los lactantes desde los seis meses.

La situación, se enmarca luego que el martes el Instituto de Salud Pública (ISP) junto al Comité de Expertos de Evaluación de Vacunas, aprobaran ampliar la inoculación a los menores desde los seis meses para dosis de los laboratorios Pfizer, Sinovac y Moderna.

La ministra, al ser consultada en Tele13 por la decisión del Minsal, aclaró que “no es tan así”, puesto que “en Chile existe una entidad reguladora que es el ISP -de buen nivel, tipo 4-, ellos evalúan el ingreso y aprobación en Chile del uso de medicamentos, vacunas y dispositivos médicos”, agregando que “esta es parte de una institucionalidad que tenemos en Chile con respecto al uso de vacunas. Pero hay más pasos”.

Sobre esos pasos, Yarza señaló que existe una comisión de expertos que evalúa la introducción de las vacunas en los planes nacionales de inmunización, “que históricamente depende del Minsal, es una comisión asesora y ellos son un grupo de expertos que evalúan la introducción en los planes nacionales de inmunización de determinadas vacunas”.

En ese sentido, aclaró que “podemos tener muchas vacunas aprobadas por el ISP y no necesariamente esas vacunas son parte del plan nacional de inmunizaciones”.

En particular, con la situación de la pandemia, la ministra aclaró que existe la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica (CNRP), al respecto, señaló que una vez que el grupo de expertos “señale, piense, evalúe si estas vacunas pueden ser introducidas”, comienza la labor del “CNRP que ve en qué etapa de la pandemia nos encontramos y cuál es la situación epidemiológica de ese grupo etario”.

En esa línea, indicó que “hay muchas más variables que también la CNRP y el grupo de expertos va a tener que evaluar”.

Al ser consultada sobre si es necesaria la vacuna para los lactantes, Yarza señaló que “la opinión individual no es lo relevante, nos faltan pasos para tener una opinión acerca de esto, lo que podemos decir es que esas vacunas a partir de los seis meses son eficaces, seguras y tienen estándares que pueden ser usados, lo que no significa la introducción de esas dosis en este momento epidemiológico. No sabemos la opinión del consejo de expertos ni la opinión sistemática, basada en evidencia de la CNRP”.

Respecto a cuándo estarán las respuestas del consejo de expertos y el CNRP, la secretaria de Estado indicó que “estamos hablando de una institucionalidad que se mueve con tranquilidad”.

En esa línea, indicó que actualmente existen otros temas en la agenda, “estamos viendo el protocolo de brotes en colegios, elementos que nos parecen de mucha urgencia. En la medida que esos temas que le hemos puesto como mandatado a la comisión y al consejo de expertos se vayan resolviendo, este tema también se pondrá en la agenda de estas instituciones”.

Actualmente, las vacunas contra el Covid-19 en el país están autorizadas para ser inoculadas en niños desde los 2 años en caso de emergencia con vacunas Moderna, a partir de los 3 años con Sinovac y a desde los 5 años con Pfizer.