SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt

    El Ministerio del Medio Ambiente declaró como Monumento Natural a esta ave emblemática, cuya población ha caído más de 50% en las últimas décadas. Expertos advierten que su disminución refleja amenazas más amplias en el ecosistema marino.

    Por 
    Catalina Aliste
    Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt. Foto de Andrea Benvenuti

    El pasado viernes, el Ministerio del Medio Ambiente informó la decisión de declarar Monumento Natural de especie al pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) , figura de protección ambiental que resguarda directamente a esta ave endémica en todo el territorio nacional, tanto en ambientes terrestres como marinos, con independencia de si se encuentra dentro o fuera de áreas protegidas.

    La instancia del nombramiento se llevó a cabo con el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, presidiendo la sesión Maximiliano Proaño, el ministro (s) del Medio Ambiente (MMA), quien destacó que “esta decisión es un avance relevante para la protección de esta especie endémica y emblemática del país que hoy, lamentablemente, se encuentra en categoría de peligro. Su declaración como Monumento Natural entregará más herramientas para preservar al pingüino de Humboldt”.

    Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt. Foto de Matías Porflitt Mati_Portflitt_T

    El proceso contó con una consulta ciudadana donde participaron alrededor de 9 mil observaciones, lo cual desde el ministerio señalan como récord histórico en este tipo de instancias, “siendo en su gran mayoría aportes que enriquecieron la propuesta original y apoyaron la iniciativa”, señaló el ministro Proaño.

    En concreto, la medida prohíbe intimidar, capturar, extraer, maltratar, herir o dar muerte al pingüino de Humboldt, entre otras acciones, otorgando excepciones sólo para fines de investigación científica o inspección gubernamental.

    Una especie en peligro

    Desde 2000, el pingüino de Humboldt integra la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que implica un alto riesgo de extinción en estado silvestre.

    En 2025, el 20° Proceso de Clasificación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente lo reclasificó como “en peligro”, categoría que indica un riesgo de extinción muy alto. La decisión se basó en antecedentes técnico-científicos que evidenciaron una disminución poblacional superior al 50% en 51 años, según un documento aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático (CMSyCC).

    Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt. Foto de Matías Porflitt Mati_Portflitt_T

    De acuerdo con especialistas, esta baja responde al enmalle en redes, la reducción de la disponibilidad de alimento —asociada a fenómenos como El Niño— y eventos sanitarios como la influenza aviar. “Desde el 2018 se tienen registro de descensos poblaciones, pero el periodo 2022-2023 (…) lo que provocó una disminución abrupta de las poblaciones”, señala Matías Porflitt, biólogo marino de la Universidad Católica del Norte.

    Al respecto, Verónica López Latorre, gerenta del proyecto binacional Chile-Perú de conservación del pingüino de Humboldt de la ONG Oikonos, explica que la eventual declaración como Monumento Natural “no elimina las amenazas, pero puede reforzar la protección de colonias reproductivas, priorizar fiscalización en zonas críticas, apoyar medidas de manejo pesquero más precautorias, justificar mayor inversión en investigación y un factor muy importante; fortalecer educación y conciencia pública”.

    Relevancia de la fauna de la costa

    Según indica Greenpeace, el 80% de la población de esta especie habita en Chile, por lo que los expertos subrayan la relevancia del rol fiscalizador y, especialmente, el educativo.

    López indica que los pingüinos de Humboldt son especies “carismáticas y queridas”, por lo que podrían funcionar como embajadores frente a los riesgos que enfrenta el ecosistema: “Si cuidamos a los pingüinos cuidamos hábitat críticos para muchas especies de la corriente de Humboldt. Hace falta educación claramente, la mayoría de las personas no sabe el estado crítico actual de la especie ni como actuar si encuentran un individuo”.

    Porflitt coincide y advierte que la disminución poblacional debe entenderse como una señal de alerta: “Es una especie centinela, nos puede indicar la salud del ecosistema, si estas están disminuyendo, algo está pasando en los ecosistemas marinos. Chile depende de estos ecosistemas para sobrevivir”.

    Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt. Foto de Andrea Benvenuti
    Más sobre:Pingüino de HumboldtPingüinosMonumento NaturalMedio AmbienteFauna

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exministro del interior surcoreano apela a su condena a siete años de cárcel por la ley marcial de 2024

    Bilateral por Seguridad: Cordero y Steinert se reúnen este lunes

    Siria anuncia que tomó el control de la base militar de Al-Shaddadi tras coordinación con EE.UU.

    Incendio afecta a departamento en edificio de Estación Central y obliga a evacuar a residentes

    Delegación Metropolitana: Durán y Codina protagonizarán bilateral a 23 días del cambio de mando

    Hombre muere tras ser baleado en su domicilio en San Pedro de la Paz: tres sujetos ingresaron al inmueble

    Lo más leído

    1.
    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    2.
    Exdirector de Gendarmería y liberación de reos: “Pareciera ser una operación contra el director o la reputación institucional”

    Exdirector de Gendarmería y liberación de reos: “Pareciera ser una operación contra el director o la reputación institucional”

    3.
    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    4.
    La audiencia de revisión de la solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego será este 17 de febrero

    La audiencia de revisión de la solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego será este 17 de febrero

    5.
    De patines a bailes en las calles: los clanes urbanos que se toman Santiago

    De patines a bailes en las calles: los clanes urbanos que se toman Santiago

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt
    Chile

    Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt

    Bilateral por Seguridad: Cordero y Steinert se reúnen este lunes

    Incendio afecta a departamento en edificio de Estación Central y obliga a evacuar a residentes

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026
    Negocios

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026

    Elizalde defiende gestión fiscal del gobierno y destaca que deuda pública “no aumentó respecto del año pasado”

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista
    Tendencias

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    En vivo: Deportes Concepción enfrenta a la U de Conce en una nueva edición del clásico Penquista
    El Deportivo

    En vivo: Deportes Concepción enfrenta a la U de Conce en una nueva edición del clásico Penquista

    Fernando Ortiz vuelve a borrar a refuerzo de Colo Colo de cara al duelo frente a Unión La Calera

    Joaquín Niemann cierra su participación en el LIV Golf de Adelaida rozando el Top 10

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro
    Tecnología

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo
    Cultura y entretención

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Exministro del interior surcoreano apela a su condena a siete años de cárcel por la ley marcial de 2024
    Mundo

    Exministro del interior surcoreano apela a su condena a siete años de cárcel por la ley marcial de 2024

    Siria anuncia que tomó el control de la base militar de Al-Shaddadi tras coordinación con EE.UU.

    Estados Unidos confirma abordaje del barco ‘Verónica III’ en aguas del Índico tras una persecución desde el Caribe

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York