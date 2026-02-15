Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt. Foto de Andrea Benvenuti

El pasado viernes, el Ministerio del Medio Ambiente informó la decisión de declarar Monumento Natural de especie al pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) , figura de protección ambiental que resguarda directamente a esta ave endémica en todo el territorio nacional, tanto en ambientes terrestres como marinos, con independencia de si se encuentra dentro o fuera de áreas protegidas.

La instancia del nombramiento se llevó a cabo con el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, presidiendo la sesión Maximiliano Proaño, el ministro (s) del Medio Ambiente (MMA), quien destacó que “esta decisión es un avance relevante para la protección de esta especie endémica y emblemática del país que hoy, lamentablemente, se encuentra en categoría de peligro. Su declaración como Monumento Natural entregará más herramientas para preservar al pingüino de Humboldt”.

Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt. Foto de Matías Porflitt Mati_Portflitt_T

El proceso contó con una consulta ciudadana donde participaron alrededor de 9 mil observaciones, lo cual desde el ministerio señalan como récord histórico en este tipo de instancias, “siendo en su gran mayoría aportes que enriquecieron la propuesta original y apoyaron la iniciativa”, señaló el ministro Proaño.

En concreto, la medida prohíbe intimidar, capturar, extraer, maltratar, herir o dar muerte al pingüino de Humboldt, entre otras acciones, otorgando excepciones sólo para fines de investigación científica o inspección gubernamental.

Una especie en peligro

Desde 2000, el pingüino de Humboldt integra la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que implica un alto riesgo de extinción en estado silvestre.

En 2025, el 20° Proceso de Clasificación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente lo reclasificó como “en peligro”, categoría que indica un riesgo de extinción muy alto. La decisión se basó en antecedentes técnico-científicos que evidenciaron una disminución poblacional superior al 50% en 51 años, según un documento aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático (CMSyCC).

Monumento Natural: qué implica el nuevo estatus con el que se busca salvar al pingüino de Humboldt. Foto de Matías Porflitt Mati_Portflitt_T

De acuerdo con especialistas, esta baja responde al enmalle en redes, la reducción de la disponibilidad de alimento —asociada a fenómenos como El Niño— y eventos sanitarios como la influenza aviar. “Desde el 2018 se tienen registro de descensos poblaciones, pero el periodo 2022-2023 (…) lo que provocó una disminución abrupta de las poblaciones”, señala Matías Porflitt, biólogo marino de la Universidad Católica del Norte.

Al respecto, Verónica López Latorre, gerenta del proyecto binacional Chile-Perú de conservación del pingüino de Humboldt de la ONG Oikonos, explica que la eventual declaración como Monumento Natural “ no elimina las amenazas , pero puede reforzar la protección de colonias reproductivas, priorizar fiscalización en zonas críticas, apoyar medidas de manejo pesquero más precautorias, justificar mayor inversión en investigación y un factor muy importante; fortalecer educación y conciencia pública”.

Relevancia de la fauna de la costa

Según indica Greenpeace, el 80% de la población de esta especie habita en Chile, por lo que los expertos subrayan la relevancia del rol fiscalizador y, especialmente, el educativo.

López indica que los pingüinos de Humboldt son especies “carismáticas y queridas”, por lo que podrían funcionar como embajadores frente a los riesgos que enfrenta el ecosistema: “Si cuidamos a los pingüinos cuidamos hábitat críticos para muchas especies de la corriente de Humboldt. Hace falta educación claramente, la mayoría de las personas no sabe el estado crítico actual de la especie ni como actuar si encuentran un individuo”.

Porflitt coincide y advierte que la disminución poblacional debe entenderse como una señal de alerta: “ Es una especie centinela , nos puede indicar la salud del ecosistema, si estas están disminuyendo, algo está pasando en los ecosistemas marinos. Chile depende de estos ecosistemas para sobrevivir”.