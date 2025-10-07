SUSCRÍBETE
Nacional

Municipalidad de La Florida denuncia amenazas contra funcionarios por desalojo de Campamento Dignidad

A través de mensajes se ha intentado amedrentar a los equipos municipales en medio del operativo que se realiza esta semana, y que desde La Florida reiteran que se mantendrá en curso.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.

Este lunes, desde la Municipalidad de La Florida presentaron una denuncia ante la Fiscalía luego de que funcionarios recibieran amenazas a través de redes sociales en el contexto del desalojo del Campamento Dignidad.

Desde esta semana se espera que se concrete el desalojo de los ocupantes del terreno emplazado en la zona norte de la Quebrada de Macul. Se estima que son 194 familias las que deben salir del sitio, luego de se declarara la inhabitabilidad por el riesgo que representa la zona por aluviones e incendios.

Sin embargo, en medio de los preparativos por concretar la desocupación del lugar, en redes sociales se han hecho graves amenazas contra funcionarios municipales.

“En tanto te veamos la primera máquina te la vamos a quemar”, se lee en uno de los mensajes, además de señalar la posibilidad de ataques con arma de fuego a los equipos municipales desplegados.

El alcalde Daniel Reyes señaló que “no vamos a permitir que la violencia ni las amenazas intenten amedrentar el trabajo que realizamos para proteger vidas humanas. Nuestro deber es actuar con responsabilidad, resguardar la seguridad de las familias que viven en un terreno inhabitable y devolver la tranquilidad a los vecinos del sector”.

El jefe comunal, en todo caso, confirmó que el municipio seguirá adelante con el operativo, el cual se ejecuta conforme al plan coordinado con el Equipo de Asentamientos Precarios del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Metropolitano.

Esto se llevará a cabo “bajo estrictos protocolos de seguridad, apoyo social y acompañamiento a las familias”, sostiene la Municipalidad de La Florida.

“Cuando algunos optan por el caos y la violencia, nosotros elegimos el camino del Estado de Derecho. En La Florida no gobiernan las redes sociales ni las amenazas: gobierna la ley, el orden y el compromiso con nuestros vecinos. Quienes intimidan a un municipio por cumplir su deber, están amenazando a todos los vecinos”, manifestó Reyes.

