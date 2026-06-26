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    Muralla Oriental II: 26 casinos clandestinos allanados y más de 30 detenidos tras investigación de la Fiscalía Supraterritorial

    El operativo se enfocó en una red de casinos clandestinos vinculados a una investigación contra la mafia china Hongmen.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un total de 37 personas detenidas dejó el primer gran operativo encabezado por la nueva Fiscalía Supraterritorial, que permitió desbaratar una red de 26 casinos clandestinos vinculados a una investigación contra la mafia china Hongmen.

    Según detalló el jefe nacional Contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Erick Menay, también se logró “el apercebimiento de más de 116 personas que estaban al momento de la irrupción en el lugar. Y lo más relevante es que el conjunto de las diligencias que se realizaron permitieron la detención de 37 personas”.

    El operativo, denominado “Muralla Oriental 2”, fue desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso, donde además se realizaron allanamientos en más de 85 domicilios con la participación de más de 400 detectives.

    El fiscal Jefe Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, destacó el operativo señalando que “Yo les diría que este primer procedimiento en la Región Metropolitana de la Fiscalía Supraterritorial es definitivamente el comienzo de un proceso más que el fin de un proceso investigativo”.

    Es así como explicó que “este procedimiento es el desarrollo lógico de una investigación que ya tenía resultados en el contexto de formalizaciones por investigación por lavado de activos, por delitos de secuestro, de extorsión, tráfico de drogas en el contexto de asociación ilícita con personas que ya se encuentran privadas de libertad”.

    “Lo que se hizo fue revisar la información digital, la información financiera y poder determinar que estas mismas estructuras, en este caso la Mafia Hongmen, cuyo imputado se encuentra privado de libertad, mantenían un mercado ilícito conexo que seguía funcionando sin ningún inconveniente con posterioridad a sus detenciones y formalizaciones”, añadió.

    Es así como apuntó que sólo en los casinos intervenidos se incautó cerca de 80 millones de pesos, correspondiente a la recaudación de un día.

    Por su parte, el prefecto de la PDI, explicó que a lo largo del procedimiento se lograron incautar más de 1.062 placas madres, así como “cerca de 700 millones de pesos, cerca de 30.000 dólares, más de 550 cartuchos, munición 9 milímetros, y tres armas de fuego”.

    Los detenidos fueron formalizados por la administración de casinos ilegales y delitos asociados a la Ley de Control de Armas, quedando cuatro en prisión preventiva.

    “La línea de investigación más importante en este caso tiene que ver con las finanzas criminales, hoy día la misión de la Fiscalía Supraterritorial y la policía, es ir hacia esas finanzas criminales”, sostuvo el fiscal, añadiendo que “el desafío es ser capaz de ir por esas estructuras criminales que proveen de los canales para que las finanzas criminales puedan operar”.

    Más sobre:policialPDIFiscalía SupraterritorialMafia chinaHongmen

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