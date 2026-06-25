Armendáriz vuelve al Ministerio Público: Valencia ficha al exfiscal regional Centro Norte en la Fiscalía Nacional

Fue en el marco de la discusión de la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público que el fiscal nacional, Ángel Valencia, transparentó públicamente su interés por buscar una fórmula que le permitiese reincorporar a la institución a fiscales regionales que culminaran sus mandatos.

Su motivación apuntaba a sacarle provecho a la experiencia que esos profesionales fueron adquiriendo para que así las personas que ocuparan dichos cargos no necesariamente tuviesen que poner término a su carrera en el Ministerio Público.

Cuando se discutió dicho proyecto de ley -que ya fue aprobado y entró en vigencia hace algunas semanas- la idea incluía una norma que permitía que los exfiscales regionales pudiesen ser designados como adjuntos en otra zona. Sin embargo, dicha disposición no prosperó y fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC). Pese a la impugnación en el TC, la premisa del refichaje siguió entre los asuntos que a Valencia le interesa formalizar.

De hecho, en conversación con este medio fue claro en que buscará una fórmula para insistir en dicho punto. Sin embargo, a la fecha aquello aún no se formaliza.

Pese a sus planes, Valencia sí ha podido reintegrar a las filas de la Fiscalía a expersecutores regionales. Es el caso, de acuerdo con antecedentes recabados por este medio, del exfiscal regional Centro Norte Xavier Armendáriz, quien se desempeñará en un nuevo cargo en la Fiscalía Nacional.

Dadas las credenciales del abogado, Valencia lo volvió a reclutar. Ahora ya no al mando de una jurisdicción del Ministerio Público sino que como asesor de la Unidad de Corte, una instancia que tiene como misión controlar, coordinar y alegar los recursos y acciones constitucionales de la entidad ante la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.

Xavier Armendáriz. Foto: Aton Chile

Consultados por este medio, desde la Fiscalía Nacional manifestaron que la determinación se funda precisamente en el currículum del exfiscal.

“Debido a la necesidad de integrar a un profesional a la Unidad de Corte de la Fiscalía Nacional, y la probada trayectoria y experiencia, el Ministerio Público designó a Xavier Armendáriz para el cargo de abogado asesor de dicha unidad a partir del 1 de julio del presente año. Cabe hacer presente que, en razón del buen servicio permiten –de manera excepcional- seleccionar a funcionarios con la debida transparencia y objetividad considerando sus méritos e idoneidad", manifestaron.

Agregaron, en línea, que “Xavier Armendáriz es abogado de la Universidad de Chile con una dilatada trayectoria en el Ministerio Público desde su ingreso el año 2001 como director de la Unidad Especializada en Probidad, Delitos Económicos y Funcionarios. El 2003 asumió como fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente. También se desempeñó como jefe de la Unidad de Control de Gestión de la Fiscalía Metropolitana Occidente, y posteriormente -2018- asumió como fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, finalizando sus funciones en abril pasado”.

Unidades de Corte

En línea con diferentes modificaciones que ha hecho Valencia a la estructura del Ministerio Público, a inicios de abril de este año, también dispuso algunos ajustes en lo referente a las unidades de corte.

A través de una instrucción general, de fecha 2 de abril de 2026, el fiscal nacional ordenó la creación de unidades de corte en cada una de las fiscalías regionales del país. ¿El objetivo? Como se lee en el mismo documento “mejorar la coordinación interna para evitar la dispersión de criterios y fortalecer la unidad de acción en el Ministerio Público”.

“Con los recursos existentes, se crea en cada Fiscalía Regional una unidad de organización del trabajo para la tramitación de recursos procesales y acciones constitucionales que se denominará Unidad Regional de Corte, la que deberá estar radicada en la Unidad de Asesoría Jurídica de cada Fiscalía Regional y tendrá a su cargo la detección de los recursos procesales y acciones constitucionales, la determinación del interés del Ministerio Público en los mismos y la intervención en dichos recursos y acciones o, en su caso, la coordinación necesaria para dicha intervención, de acuerdo a las instrucciones que imparta su Fiscal Regional, las instrucciones generales del Fiscal Nacional y las indicaciones emanadas de la Unidad de Corte del Ministerio Público a que se refiere este oficio”, se agrega en el documento.

Anteriormente, cabe hacer presente, esta repartición se denominaba Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia.