Cámara despacha Ley que fortalece el Ministerio Público: se aumentará la dotación y habrá nuevas unidades de gestión

Este martes, la Cámara de Diputados despachó a fase de promulgación la Ley que fortalece el Ministerio Público en materia de gestión, personal y facultades.

Uno de los puntos que generó discrepancias entre las dos cámaras del Congreso, fue el relacionado con la División de Contraloría Interna, que en un momento se pensó dividirla en dos: División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna.

Sin embargo, se acordó mantener la creación de esa división con las dos unidades descritas, cuya función principal será proponer y supervisar políticas y procedimientos internos, orientados a la prevención y detección de delitos y de conductas contrarias a la probidad al interior del Ministerio Público.

En definitiva, a través de esa unidad, se buscará velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias.

Varias autoridades han coincidido en que esta Ley representa el mayor fortalecimiento que ha tenido el Ministerio Público desde su creación, en 1997.

En ese sentido, uno de los principales ejes de esta Ley es aumentar la dotación de personal, alcanzando 819 nuevos cargos en cuatro años. En detalle, se busca sumar a cuatro jefes de unidad, 205 fiscales adjuntos, 337 profesionales, 118 técnicos, 150 administrativos y cinco auxiliares.

Con este incremento, se llegaría a 1.034 fiscales adjuntos. De esa forma, se espera reforzar el personal destinado a la tramitación de causas.

Además, se crearían unidades especializadas dedicadas a delitos de mayor complejidad y violencia.

A todo ello, se suma que se le entregarían nuevas facultades al fiscal nacional, como distribuir anualmente las dotaciones de fiscales adjuntos y profesionales de cada fiscalía regional y de la Fiscalía Supraterritorial.