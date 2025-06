Netanyahu justifica ataques con misiles a Irán para evitar “un segundo holocausto nuclear”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que el ataque de Israel a Irán de estos últimos días habría sido para evitar el desarrollo de “un holocausto nuclear” .

En una entrevista con la cadena Fox News, el mandatario justificó la ofensiva explicando que el régimen iraní estaba a solo unos meses de desarrollar armamento nuclear.

“Era el último momento, y actuamos. Para salvarnos a nosotros mismos, pero también… para proteger al mundo de este régimen incendiario”, señaló durante la entrevista Netanyahu.

“La información de inteligencia que obtuvimos y compartimos con Estados Unidos era absolutamente clara: estaban trabajando en un plan secreto para militarizar el uranio, avanzaban muy rápido, lograrían un dispositivo de prueba y posiblemente un arma inicial en cuestión de meses, y ciertamente en menos de un año”, explicó sobre la acción.

“Eso es algo que no podíamos aceptar bajo ninguna circunstancia”, continuó. “ No vamos a permitir un segundo holocausto, un holocausto nuclear . Ya tuvimos uno, en el siglo pasado. El Estado judío no va a permitir que se cometa otro holocausto contra el pueblo judío. No va a suceder”.

El viernes, Israel realizó una serie de ataques a instalaciones militares y vinculadas al programa nuclear del régimen iraní. Lo anterior, llevó a un contraataque con drones y misiles desde Teherán.

Por el momento, la prensa iraní ha informado de un total de 128 fallecidos y más de 900 heridos tras los ataques del viernes y el sábado.

En tanto, la respuesta iraní dejó un saldo de 13 fallecidos y más de 380 heridos en Israel, según informó este domingo las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).