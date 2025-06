Civiles abandonan refugios antiaéreos tras nueva oleada de ataques iraníes a Israel

A las 21.00 horas de este domingo (hora en Israel), a los civiles israelíes se les permitió abandonar sus refugios antiaéreos, luego de que una nueva oleada de misiles iraníes se aproximara a ese país.

De acuerdo con lo reportado por Times of Israel, cuatro personas resultaron levemente heridas por estos ataques en una ciudad al sur de Israel.

Israel, a su vez, ha respondido en las últimas horas con atacando más de 80 objetivos en Irán. La ofensiva también estuvo dirigida a una planta nuclear.

La escalada del histórico conflicto entre Israel e Irán se intensificó el viernes, cuando Tel Aviv lanzó una oleada de ataques aéreos que acabaron con la vida de altos militares, científicos nucleares y civiles iraníes. Cifras no oficiales divulgadas por medios iraníes fijaron en 78 los muertos y 328 los heridos.

Israel justificó sus ataques al acusar a Irán de “una agresión en curso”, que no especificó. Según reporta The New York Times, una fuente militar israelí aseguró bajo condición de anonimato que los ataques tenían como objetivo elementos del programa nuclear de Irán, como ha sido la tónica durante décadas. Previamente el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) había establecido que Irán no estaba cumpliendo con sus obligaciones de no proliferación nuclear.

Irán respondió con drones y una serie de misiles que lograron burlar -aunque no del todo- el sistema de defensa aéreo que tiene Israel (la llamada “cúpula de hierro). De acuerdo con el último reporte de las autoridades israelíes, son al menos 13 los muertos y 380 los heridos producto de los ataques de Irán.