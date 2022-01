Nuevas formas de pago y recarga en el transporte público: Ahora puedes usar la tarjeta Bip! con código QR

La mañana de este lunes 24 de enero, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, presentó los tres nuevos sistemas de pago de la Red Metropolitana de Movilidad que se suman al uso de la tarjeta Bip!.

La medida busca modernizar y diversificar el modo de pago en el transporte público que comenzó hace tres años señaló la ministra. El funcionamiento de la tarjeta Bip! sigue vigente para quienes deseen ocuparla.

Los cambios incorporan 3 nuevos elementos que los pasajeros pueden comenzar a utilizar para cancelar su pasaje:

Nuevas formas de pago y recarga con código QR

1. Gracias a un convenio con BancoEstado permite generar desde la Cuenta Rut un código QR en el celular y pagar directamente en el bus, Metro o MetroTren.

Se descuenta directamente del saldo disponible en la cuenta, y no es necesaria emplear la tarjeta Bip!

2. Recargas automáticas de las tarjetas Bip!

Registrando las tarjetas en la aplicación del BancoEstado se puede establecer un saldo para los viajes diarios y automáticamente el sistema recarga la tarjeta de manera que uno pueda tener en su celular el código QR para pagar su pasaje y no tiene que hacer una operación de recarga.

3. A diferencia de la primera fórmula,

Hutt señaló que “existen flexibilidades adicionales, BancoEstado tiene 13 millones de personas que operan con tarjetas de CuentaRut, por ejemplo, si viene alguien de región y necesita usar el sistema de transporte público en Santiago y tiene Cuenta Rut, puede generar el código QR en el sistema y gastar solamente lo que le costó ese viaje”.

Por ahora la aplicación de pago a través de la CuentaRut está disponible solo para la tarifa adulto normal del sistema; en esta etapa no está disponible para la tarjeta adulto mayor (TAM) y la nacional estudiantil (TNE). En tanto, la recarga automática y con QR están disponibles para todas las modalidades.

Respecto a las medidas de seguridad con estas nuevas formas de recarga y pago, Hutt aseguró que en caso de robo del teléfono celular “los sistemas tienen un pin de seguridad y medidas de bloqueo inmediato para impedir que se haga un mal uso de una cuenta que esta registrada”.

Cambio de 7.800 validadores

“Para poder hacer esto hemos tenido que cambiar los validadores en todo el sistema, hemos cambiado 7.800 validadores que ya están instalados y todos tienen la capacidad de hacer esta lectura de código QR”, destacó la ministra.

Foto: Francisco Castillo /AgenciaUno

El inicio de la marcha blanca funcionará por los próximos meses hasta que el sistema esté operando de forma masiva y correctamente.

Por su parte, el presidente de BancoEstado, Ricardo de Tezanos expresó que están muy satisfechos de poder entregar este servicio a la comunidad, “con esto ofrecemos una alternativa para pagar los buses, el MetroTren Nos y el Metro de Santiago, es simple porque directamente pueden usar los fondos que tienen en la CuentaRut sin necesariamente tener que cargar la tarjeta y pasar por un validador”.

Evasión y fiscalización

La ministra Hutt se refirió al problema de evasión del pasaje en el sistema de transporte público, asegurando que “esperamos que contribuya a que tengamos una recaudación más estable, todos estos sistemas apuntan a un mayor uso del transporte público. El primer foco que tenemos es reforzarlo, hacerlo más atractivo, y corregir la evasión es un tremendo desafío, tuvimos un gran deterioro durante la pandemia el cual se ha ido recuperando”.

Agregó además, que “hay evasión dura de personas que no quieren pagar y evasión blanda de personas que no pagan porque no tienen la posibilidad de recargar fácilmente su tarjeta y creemos que ese último componente queda completamente cubierto con las facilidades nuevas que estamos incorporando”.

Para la fiscalización del pago, se usará el mismo procedimiento de la tarjeta Bip!, es decir, el fiscalizador contará con un dispositivo y solicitará al pasajero su teléfono celular con el código QR.