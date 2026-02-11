Gendarmería libera por error a sujeto en Centro de Justicia de Santiago: debía ingresar a prisión preventiva

Este miércoles, Gendarmería comunicó que inició un sumario administrativo para determinar las responsabilidades en la liberación de un reo desde el Centro de Justicia de Santiago, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el sujeto estaba siendo formalizado en el 13° Juzgado de Garantía al interior del recinto de justicia cercano al metro Rondizzoni, donde durante esta mañana quedó libre, cuando debía quedar en prisión preventiva.

El sujeto habría usurpado la identidad de otra persona, lo que no fue advertido por los intervinientes en la audiencia.

Así, desde la institución penitenciaria, informaron de “la apertura de un sumario administrativo, tras detectarse una eventual irregularidad en el otorgamiento de libertad de un detenido, registrada la mañana de este miércoles desde el 13º Juzgado de Garantía de Santiago , en el Centro de Justicia".

Asimismo, señalaron que se denunció el hecho al Ministerio Público y ante Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI) “con el fin de activar las diligencias correspondientes”.

Además, Gendarmería tomó medidas disciplinarias contra el personal que se desempeñaba en el referido tribunal, con la “la redestinación de la oficial a cargo de la fiscalización en el tribunal”.