SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gendarmería libera por error a sujeto en Centro de Justicia de Santiago: debía ingresar a prisión preventiva

    La institución carcelaria dio inicio a un sumario y también tomó medidas disciplinarias contra la oficial a cargo de fiscalizar el tribunal donde ocurrieron los hechos.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Sujeto queda libre desde el Centro de Justicia en Santiago. MARIO TELLEZ

    Este miércoles, Gendarmería comunicó que inició un sumario administrativo para determinar las responsabilidades en la liberación de un reo desde el Centro de Justicia de Santiago, en la Región Metropolitana.

    De acuerdo a la información preliminar, el sujeto estaba siendo formalizado en el 13° Juzgado de Garantía al interior del recinto de justicia cercano al metro Rondizzoni, donde durante esta mañana quedó libre, cuando debía quedar en prisión preventiva.

    El sujeto habría usurpado la identidad de otra persona, lo que no fue advertido por los intervinientes en la audiencia.

    Así, desde la institución penitenciaria, informaron de “la apertura de un sumario administrativo, tras detectarse una eventual irregularidad en el otorgamiento de libertad de un detenido, registrada la mañana de este miércoles desde el 13º Juzgado de Garantía de Santiago, en el Centro de Justicia".

    Asimismo, señalaron que se denunció el hecho al Ministerio Público y ante Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI) “con el fin de activar las diligencias correspondientes”.

    Además, Gendarmería tomó medidas disciplinarias contra el personal que se desempeñaba en el referido tribunal, con la “la redestinación de la oficial a cargo de la fiscalización en el tribunal”.

    Más sobre:Gendarmería13° Juzgado de Garantía de SantiagoSantiagoSegurodadCentro de Justicia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal general de EE.UU. lamenta el sufrimiento de las víctimas de Epstein ante críticas por proteger los nombres de abusadores

    McDonald’s reporta ingresos mayores a los esperados por Wall Street

    Delcy Rodríguez recibe en Caracas al secretario de Energía de EE.UU. para revisar los nuevos acuerdos petrolíferos con Venezuela

    Llaman a evacuar sector de Puchuncaví tras avance de incendio forestal

    Figuras del Partido Comunista reaccionan a las amenazas de sicariato que recibió alcaldesa de Lo Espejo

    Denunciantes de Felipe Berríos: “Hemos tenido que enfrentarnos, sin recursos, a un hombre poderoso y sin escrúpulos”

    Lo más leído

    1.
    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    2.
    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    3.
    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que solicitud de datos de niños trans es para fiscalización

    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que solicitud de datos de niños trans es para fiscalización

    4.
    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    5.
    Las sociedades que unen al futuro subsecretario de Seguridad con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

    Las sociedades que unen al futuro subsecretario de Seguridad con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Esta semana comienza el pago con tarjeta bancaria en Metro y Tren Nos: ¿Cómo funciona?

    Esta semana comienza el pago con tarjeta bancaria en Metro y Tren Nos: ¿Cómo funciona?

    Llaman a evacuar sector de Puchuncaví tras avance de incendio forestal
    Chile

    Llaman a evacuar sector de Puchuncaví tras avance de incendio forestal

    Gendarmería libera por error a sujeto en Centro de Justicia de Santiago: debía ingresar a prisión preventiva

    Figuras del Partido Comunista reaccionan a las amenazas de sicariato que recibió alcaldesa de Lo Espejo

    McDonald’s reporta ingresos mayores a los esperados por Wall Street
    Negocios

    McDonald’s reporta ingresos mayores a los esperados por Wall Street

    Representantes de la industria agrícola se reúnen con el embajador de Estados Unidos en Chile para abordar tarifas arancelarias

    Bolsa de Santiago repunta impulsada SQM, y acciones de Latam Airlines frenan su caída

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny
    Tendencias

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Joao Fonseca por los octavos de final del ATP de Buenos Aires
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Joao Fonseca por los octavos de final del ATP de Buenos Aires

    Arica recibe el “Latin Girl Arica Prime 2026”

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek
    Cultura y entretención

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek

    Las cartas con las que Chile pisa fuerte en el Festival de Berlín 2026

    La historia tras la decisión más drástica de Chappell Roan

    Fiscal general de EE.UU. lamenta el sufrimiento de las víctimas de Epstein ante críticas por proteger los nombres de abusadores
    Mundo

    Fiscal general de EE.UU. lamenta el sufrimiento de las víctimas de Epstein ante críticas por proteger los nombres de abusadores

    Delcy Rodríguez recibe en Caracas al secretario de Energía de EE.UU. para revisar los nuevos acuerdos petrolíferos con Venezuela

    Congreso de Perú alcanza las firmas necesarias para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente Jerí

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó