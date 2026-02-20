Nuevo portazo a Ángela Vivanco: Corte de San Miguel declara inadmisible recurso de amparo por prisión preventiva

La Corte de Apelaciones de San Miguel declaró inadmisible un recurso de protección interpuesto por la defensa de Ángela Vivanco en contra de la Corte de Apelaciones de Santiago tras haber confirmado la prisión preventiva que pesa sobre la exmagistrada por su vinculación a la trama muñeca bielorrusa.

El recurso fue interpuesto por Jorge Valladares y en la acción buscaba impugnar la determinación del tribunal de alzada de Santiago del pasado 9 de febrero, que ratificaba la máxima medida cautelar en su contra decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

El escrito apunta a que “la resolución de la Segunda Sala y a su turno la del 7mo. Juzgado de Garantía de Santiago, incurren en una severa infracción en su fundamentación que incide en ausencia de razonamientos”.

Así, en su resolución evacuada este jueves, la Corte de San Miguel argumentó citando jurisprudencia previa, que “no resulta procedente recurrir por la vía de una acción cautelar respecto de lo resuelto por una Corte de Apelaciones ante otro tribunal de igual jerarquía y distinta jurisdicción, para que esta última revise el mérito de dicha decisión”.

Esto, citan, “por cuanto significaría darle competencia impropia como tribunal superior, lo que afecta seriamente las reglas sobre competencia contenidas en el Código Orgánico de Tribunales, entre ellas la del grado y jerarquía, y puede constituir seriamente una vulneración del articulo 7º de la Constitución Política de la República”.

Debido a lo anterior, la sala integrada por el ministro suplente Christian Carvajal, la fiscal judicial Tita Aránguiz y el abogado integrante Adelio Misseroni, declararon inadmisible la acción judicial de la defensa de Vivanco.

Vivanco aún puede recurrir a la Corte Suprema para volver a intentar que se tramite la acción en busca de revertir su prisión preventiva.