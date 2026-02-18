SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Orrego apunta a adversarios políticos tras rechazo a su desafuero por ProCultura y pide explicaciones a la Fiscalía

    "Aquí hay que buscar la responsabilidad de civiles y penales, pero donde corresponde y por los delitos que corresponden, no inventando delitos para acusar falsamente a autoridades”, afirmó el gobernador.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, valoró la decisión unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago que desestimó su desafuero en el caso ProCultura.

    La Fiscalía de Antofagasta buscaba formalizar y solicitar medidas cautelares personales respecto a la autoridad en una investigación de supuesto fraude al fisco por el convenio de $1.689 millones para la ejecución del programa de prevención del suicidio Quédate.

    Orrego manifestó que “lo que corresponde ahora es que la Fiscalía siga lo que le planteó tanto el Gobierno Regional Metropolitano como el Consejo de Defensa del Estado, que era perseguir la apropiación indebida de 1.000 millones de pesos por parte de ProCultura”.

    “En eso nosotros vamos a ser inflexibles. Aquí hay que buscar la responsabilidad de civiles y penales, pero donde corresponde y por los delitos que corresponden, no inventando delitos para acusar falsamente a autoridades”, afirmó en una vocería en el patio central del edificio del GORE de Santiago en calle Bandera.

    Flanqueado por su equipo directivo en la repartición, Orrego apuntó a la actual oposición y sostuvo que “la derecha ha tratado por todas las vías” sacarlo del cargo, aludiendo la presentación que consejeros de Chile Vamos y el Partido Republicano hicieron ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) buscando su destitución.

    Advertencia a nuevo gobierno

    “Quiero advertir, sobre todo a quienes asumen el próximo gobierno a partir del 11 de marzo, que es muy complicado cuando la política deja de llevarse a cabo en el plano del debate de ideas y se ocupan los tribunales de justicia para hacer puntos políticos. La instrumentalización de la justicia con fines políticos daña la democracia”, expuso.

    Aunque admitió su arrepentimiento por el trato con la fundación de Alberto Larraín, Orrego defendió la implementación del programa Quédate y planteó que “cuando uno dice que alguien inventó un programa para ganar plata, tiene que demostrarlo”.

    “Este programa existió, existe, está salvando vidas y todos los componentes se mantienen hasta el día de hoy. Entonces, yo digo ¿Estoy arrepentido de haber hecho el programa Quédate? No ¿Estoy arrepentido de que haya sido ProCultura? Sí. Pero, en ese momento no teníamos ningún antecedente para saberlo y gracias a Dios tomamos los resguardos y por eso es que vamos a recuperar la totalidad de los dineros", garantizó el jefe regional.

    En esa línea, insistió en su emplazamiento a sus adversarios y recordó los procesos que enfrentó el fallecido expresidente Sebastián Piñera.

    “Este es un llamado para los consejeros republicanos y la UDI, el que siembra vientos cosecha tempestades. Esta no es la manera de hacer política. Cuando uno asume un cargo, lo que hace primeramente no es pedir la destitución de la autoridad que se iba a elegir. Yo no estoy en contra de la justicia, yo no estoy de acuerdo cuando se hizo eso con el presidente Piñera y me parece una infamia lo que ellos hicieron conmigo”, dijo.

    La autoridad aseguró que se va a defender en todas las instancias que correspondan.

    Más sobre:ProCulturaClaudio OrregoGORE de SantiagoQuédateAlberto LarraínFiscalía de AntofagastaTricelChile VamosPartido RepublicanoSebastián Piñera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba

    Ante posible AC contra Grau: Vallejo sostiene que “están en su legítimo derecho”, pero “otra cosa es que tenga mérito”

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Zelenski acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: “Las reuniones fueron realmente difíciles”

    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    Lo más leído

    1.
    “Para que nunca olvides mi cara”: la condena a carabineros de Estación Central por torturar detenidos y falsear reportes

    “Para que nunca olvides mi cara”: la condena a carabineros de Estación Central por torturar detenidos y falsear reportes

    2.
    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares

    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares

    3.
    Contraloría detecta irregularidades en contratación de abogado e instruye sumario en Municipalidad de Tocopilla

    Contraloría detecta irregularidades en contratación de abogado e instruye sumario en Municipalidad de Tocopilla

    4.
    Cordero y otras autoridades evalúan positivamente el control biométrico que instaló Perú en la frontera con Chile

    Cordero y otras autoridades evalúan positivamente el control biométrico que instaló Perú en la frontera con Chile

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Inter por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Inter por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Newcastle United por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Newcastle United por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Ante posible AC contra Grau: Vallejo sostiene que “están en su legítimo derecho”, pero “otra cosa es que tenga mérito”

    Con foco en emergencias y migración: Ramos y Pavez concretan cita bilateral de traspaso de la Subsecretaría del Interior

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”
    Negocios

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    Fondos institucionales extranjeros suman más de US$1.758 millones en acciones chilenas y lideran SQM, Latam y BCI

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito
    Tendencias

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    Red Bull pierde una pieza clave de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1
    El Deportivo

    Red Bull pierde una pieza clave de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

    La débil defensa de Benfica a Gianluca Prestianni tras las acusaciones de racismo de Real Madrid

    La drástica decisión de Jaime García tras la derrota de Huachipato ante Carabobo en la Copa Libertadores

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Lollapalooza Chile 2026 revela sus horarios: los estelares, los topes de shows y cuándo empieza cada jornada
    Cultura y entretención

    Lollapalooza Chile 2026 revela sus horarios: los estelares, los topes de shows y cuándo empieza cada jornada

    Andrea Bocelli regresa a Chile: realizará show en el Estadio Nacional

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba
    Mundo

    Rusia pide a Estados Unidos “sentido común” y terminar con el bloqueo petrolero a Cuba

    Zelenski acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: “Las reuniones fueron realmente difíciles”

    El Kremlin niega que Rusia o China hayan realizado ensayos nucleares ante las acusaciones de Estados Unidos

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard
    Paula

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo