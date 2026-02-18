Orrego apunta a adversarios políticos tras rechazo a su desafuero por ProCultura y pide explicaciones a la Fiscalía

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, valoró la decisión unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago que desestimó su desafuero en el caso ProCultura.

La Fiscalía de Antofagasta buscaba formalizar y solicitar medidas cautelares personales respecto a la autoridad en una investigación de supuesto fraude al fisco por el convenio de $1.689 millones para la ejecución del programa de prevención del suicidio Quédate.

Orrego manifestó que “lo que corresponde ahora es que la Fiscalía siga lo que le planteó tanto el Gobierno Regional Metropolitano como el Consejo de Defensa del Estado, que era perseguir la apropiación indebida de 1.000 millones de pesos por parte de ProCultura”.

“En eso nosotros vamos a ser inflexibles. Aquí hay que buscar la responsabilidad de civiles y penales, pero donde corresponde y por los delitos que corresponden, no inventando delitos para acusar falsamente a autoridades”, afirmó en una vocería en el patio central del edificio del GORE de Santiago en calle Bandera.

Flanqueado por su equipo directivo en la repartición, Orrego apuntó a la actual oposición y sostuvo que “la derecha ha tratado por todas las vías” sacarlo del cargo, aludiendo la presentación que consejeros de Chile Vamos y el Partido Republicano hicieron ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) buscando su destitución.

Advertencia a nuevo gobierno

“Quiero advertir, sobre todo a quienes asumen el próximo gobierno a partir del 11 de marzo, que es muy complicado cuando la política deja de llevarse a cabo en el plano del debate de ideas y se ocupan los tribunales de justicia para hacer puntos políticos. La instrumentalización de la justicia con fines políticos daña la democracia”, expuso.

Aunque admitió su arrepentimiento por el trato con la fundación de Alberto Larraín, Orrego defendió la implementación del programa Quédate y planteó que “cuando uno dice que alguien inventó un programa para ganar plata, tiene que demostrarlo”.

“Este programa existió, existe, está salvando vidas y todos los componentes se mantienen hasta el día de hoy. Entonces, yo digo ¿Estoy arrepentido de haber hecho el programa Quédate? No ¿Estoy arrepentido de que haya sido ProCultura? Sí. Pero, en ese momento no teníamos ningún antecedente para saberlo y gracias a Dios tomamos los resguardos y por eso es que vamos a recuperar la totalidad de los dineros", garantizó el jefe regional.

En esa línea, insistió en su emplazamiento a sus adversarios y recordó los procesos que enfrentó el fallecido expresidente Sebastián Piñera.

“Este es un llamado para los consejeros republicanos y la UDI, el que siembra vientos cosecha tempestades. Esta no es la manera de hacer política. Cuando uno asume un cargo, lo que hace primeramente no es pedir la destitución de la autoridad que se iba a elegir. Yo no estoy en contra de la justicia, yo no estoy de acuerdo cuando se hizo eso con el presidente Piñera y me parece una infamia lo que ellos hicieron conmigo”, dijo.

La autoridad aseguró que se va a defender en todas las instancias que correspondan.