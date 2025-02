Orrego sobre corte de luz: “Esto es lejos lo más grave que me ha tocado ver en mi carrera”

El gobernador Metropolitana, Claudio Orrego, realizó un balance general de la Región Metropolitana, tras el corte masivo en el Sistema Eléctrico Nacional que afectó desde la región de Arica y Parinacota hasta Los Lagos.

En conversación con Sonar Fm, el jefe regional comentó sobre el incidente: “Mientras no tengamos el informe del coordinador eléctrico nacional y una primera reacción de la superintendencia, difícil saber. Pero lo que está claro es que los sistemas de respaldo y los protocolos fallaron, o sea, nadie me puede decir que es normal que tengamos una falla que afecte a 14 regiones del país”.

“Esto es lejos lo más grave que me ha tocado ver en mi carrera de servicio público. Nunca he visto algo más grave que esto. Aquí no funcionaron los plan B ni los sistemas de respaldo”, agregó.

Sobre la situación en la región, manifestó que se encuentra normalizándose: “no te podría decir que 100% normal porque tuvimos una mañana bastante compleja, sobre todo para los usuarios de la locomoción colectiva. Partimos con dos líneas de metro que no estaban funcionando, después se repusieron, el caso de la línea 4 y la línea 4A".

Además, añadió: “En segundo lugar, tenemos todavía 45.000 clientes en Maipú que están sin suministro eléctrico. Hubo un problema en la subestación Santa Marta que están hoy día en revisión”.

Respecto a los semáforos, señaló que “el último reporte que lo tuve a las 7:30 era que teníamos 12% apagado. Que igual es significativo, pero bastante menos que anoche y esperamos ahora puedan recuperarse una vez restablecido el suministro eléctrico″.