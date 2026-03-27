Parisi afirma que “es mentira que todos están pagando el ajuste” y pide al Gobierno rebajar el impuesto a los combustibles

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, volvió a referirse durante este viernes a la histórica alza de combustible que entró en vigencia ayer jueves, afirmando que cerca del 26% de los nuevos precios responde al impuesto específico y que la decisión del Gobierno de José Antonio Kast “es para recaudar más impuesto”.

Una aseveración a la que llegó tras exponer que “después del bencinazo y bofetazo a la clase media propinado por Kast y sus ministros, una persona cargó $37.005, de los cuales más de $9.780 son puro impuesto específico a los combustibles”.

“Es decir, 26% del litro corresponde a impuesto específico a los combustibles” , explicó el economista en una publicación en redes sociales, para luego agregar: “¿quién está pagando el costo y ajuste en el que se suponía que todos tenemos que apretarnos el cinturón? La clase media y la clase media emergente”.

Así, Parisi insistió en que “este nuevo precio es básicamente para recaudar más impuesto específico a los combustibles” , y en consecuencia “es mentira que todo el mundo está pagando el ajuste, lo está pagando la clase media y la clase media emergente”.

Ante esto, el exabanderado presidencial del PDG finalizó haciendo un llamado directo al Ejecutivo: “hagámoslo bien. Rebajemos el impuesto específico a los combustibles. Ya que son cerca de $9.000, bajémoslo del 26% al 13% para que todos paguen el ajuste”.