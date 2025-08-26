SUSCRÍBETE
Nacional

PDI desarticula organización vinculada al tráfico de drogas: detuvieron 22 personas y allanaron 51 domicilios

Las autoridades informaron que durante el procedimiento encontraron restos óseos humanos en una de las viviendas, que corresponderían a un hombre desaparecido en 2023.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

La Policía de Investigaciones (PDI) informó de una investigación que permitió la desarticulación de una estructura criminal que operaba en la zona, vinculada al tráfico de drogas, lavado de activos y hechos de violencia asociados al control territorial.

En la instancia estuvo presente la prefecta general, Consuelo Peña, subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria; el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, y el fiscal jefe de Los Andes, Ricardo Reinoso, para dar cuenta del procedimiento.

La operación fue desarrollada por la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de Los Andes, que detiene la actividad de una organización criminal que operaba en la zona, vinculada al tráfico de drogas, lavado de activos y hechos de violencia asociados al control territorial.

En el procedimiento, denominado Operación Zona Zero, se realizaron allanamientos simultáneos en 51 domicilios de Los Andes y la Región Metropolitana, los detectives incautaron más de 259 kilos de sustancias ilícitas, entre ellas 217.302 gramos de cannabis sativa, 39.687 gramos de cocaína base, 2.214 gramos de clorhidrato de cocaína, 111 gramos de ketamina, 46 gramos de cafeína y 23 vapers de cannabis.

Junto con ello, informaron de la detención de 22 personas, 19 de ellas de nacionalidad chilena y 3 venezolanas, estas últimas en situación migratoria irregular, quienes formaban parte de la agrupación.

Según la investigación, los imputados mantenían el control del conjunto habitacional Alto Aconcagua, utilizando armas de fuego de grueso calibre para intimidar a la comunidad y consolidar el tráfico de drogas.

Asimismo, se les asocia a delitos violentos, incluyendo la desaparición y eventual homicidio de un individuo en 2023, cuyo cuerpo habría sido ocultado en un inmueble de uno de los líderes de la banda.

Como parte de las diligencias se incautó un arsenal compuesto por 20 armas de fuego, entre ellas pistolas Glock, revólveres, escopetas, un fusil M-16 y armas adaptadas para disparo. Además, se decomisaron 10 vehículos, 14 propiedades con prohibición de enajenar, más de $10 millones en efectivo y 4.432 cajetillas de cigarros de contrabando.

El Ministerio Público formalizó a 21 personas por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas, lavado de activos, tenencia de municiones, de armas de fuego, quedando 17 de ellas en prisión preventiva.

