Santiago registra la tarde más fría en 61 años: máxima no superó los 7,2°C en Quinta Normal

Una jornada meteorológica histórica vivió este sábado la capital del país, luego que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informara que Santiago registró la tarde más fría en 61 años, en medio de un fenómeno marcado por nubes bajas, niebla y una inusual falta total de sol durante gran parte del día.

De acuerdo con los datos entregados por la DMC, la temperatura máxima en la estación de Quinta Normal alcanzó apenas los 7,2°C, una cifra excepcionalmente baja para un horario vespertino en la capital y que posicionó este 23 de mayo como una de las jornadas más frías registradas desde mediados de la década de 1960.

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Santiago vivió este 23 de mayo una jornada histórica: la tarde más fría en 61 años. 🌫️☁️

La máxima en Quinta Normal fue de solo 7,2°C, en un día marcado por nubosidad, niebla y ausencia total de sol.



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El organismo explicó que las condiciones atmosféricas estuvieron dominadas por una persistente capa de nubosidad baja y escasa ventilación, factores que impidieron el ingreso de radiación solar y favorecieron la permanencia del aire frío sobre gran parte de la zona central del país.

Temperaturas excepcionalmente bajas en varias comunas

El fenómeno no afectó únicamente al centro de Santiago. Diversas estaciones meteorológicas de la Región Metropolitana y del centro sur del país registraron temperaturas máximas muy inferiores a los promedios habituales para esta época del año.

Entre los registros más llamativos informados por Meteorología destacaron:

Quinta Normal : 7,2°C

Pudahuel : 7,3°C

Buin : 6,0°C

Rancagua : 6,9°C

Talca: 13,1°C

En distintos sectores de Santiago, además, se reportó una densa niebla matinal y una sensación térmica aún menor producto de la humedad ambiental y la ausencia de luz solar directa.