PDI intensifica búsqueda de tripulante del barco “Cobra” que está “inubicable” y aún no declara ante Fiscalía

En un verdadero misterio se ha transformado la denuncia por presunta desgracia que presentó la familia de Juan Sanhueza, uno de los tripulantes del barco industrial “Cobra”, embarcación que es la sospechosa de haber colisionado con “Bruma”, la lancha pesquera cuyo rastro se perdió la madrugada del 30 de marzo con siete pescadores a bordo.

Un grupo especial de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI indaga desde hace ocho días las causas de la desaparición de los trabajadores de pesca artesanal, y -en paralelo- intentan dar con el paradero de Sanhueza quien -según su hijo Pablo- está inubicable desde el viernes 4. Justo ese día debía presentarse a una capacitación en su trabajo y estaba citado para declarar ante la Fiscalía. Esto, en el marco de las pesquisas para determinar si existen responsabilidades penales en esta tragedia.

Fuentes del caso señalaron a La Tercera que los compañeros de Sanhueza, quienes la noche del 30 de marzo también iban al interior del barco industrial “Cobra”, ya declararon. Lo hicieron todos en calidad de imputados y -según trascendió- habrían sostenido que a la hora de los hechos que se indagan habrían estado durmiendo en sus camarotes.

El hijo de Sanhueza ha sostenido que aún no saben nada de su paradero y que su padre, al igual que sus compañeros del Cobra, estaban todos muy afectados por lo que está ocurriendo. “No está el registro desde su celular, no contesta llamadas, nadie sabe dónde está, y eso nos tiene a todos muy preocupados, porque no es una persona que desaparezca o que atente contra su vida, es una persona con principios, con principios cristianos, es un hombre responsable, un papá ideal”, dijo.

En conversación con Mega, este domingo, elevó las críticas y apuntó a la empresa Blumar, dueña del pesquero “Cobra”, y aseguró que “no he tenido el apoyo que he querido tener. Han desplegado uno, dos furgones de búsqueda, pero nada más... Tuve que solicitar que generaran unos botes de rastreo en el sector, pero si yo no me muevo, si no se los pido, ellos no se hacen presentes. No me he sentido respaldado por ellos”, agregó Sanhueza.

Aparece un madero

En su último reporte entregado el sábado la Armada informó que continúa con las labores de búsqueda de los tripulantes de la nave “Bruma” y que se sumó una lancha del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA), que es capaz de mapear el fondo marino.

El Ministerio Público investiga la desaparición de los pescadores como cuasidelito de homicidio.

Una de las hipótesis que se maneja es que el barco pesquero “Cobra” colisionó con la lancha en las cercanías de la isla Santa María. Entre los motivos que justifican esta tesis se encuentra la aparición de restos de pintura, que presumiblemente provienen de la “Bruma”, así como fragmentos encontrados en la hélice de la nave “Cobra”, los cuales serían también vestigios del impacto.

Justo en el octavo día de búsqueda de los restos de la lancha “Bruma”, y de los siete pescadores que iban a bordo de ella en Coronel, se encontró un elemento que podría pertenecer a la embarcación.

Según reportó 24 Horas, se trata de un trozo de 50 centímetros de poliuretano, material del que está hecha la bodega de la lancha. Son precisamente la bodega y el puente las partes de la embarcación que, según cercanos a la búsqueda, serían claves para tener mayor claridad respecto del paradero de los pescadores artesanales.

En los últimos días se encontraron la carpa de la lancha, objetos personales y relacionados con la pesca, y el más significativo de ellos: la balsa de emergencia, que representaba la última esperanza que tenían los familiares de hallar a los pescadores con vida. La balsa fue encontrada cerrada y sin activar, por tanto la probabilidad de sobrevivencia es escasa.

“Lo importante, y donde nosotros tenemos la esperanza de que pueda aparecer alguien, es el puente de la lancha (...) Dentro del puente están los camarotes, y normalmente los camarotes, como están adentro, la madera es firme y aguanta más los golpes y puede que los cabros hayan estado ahí en los camarotes. Dios quiera que así sea”, dijo Juan Medel, padre del armador de la “Bruma”, José Luis Medel González y abuelo de uno de los tripulantes, José Luis Medel Sepúlveda, al citado medio.

Piden ayuda a La Moneda

Claudia Urrutia, presidenta de la Asociación Gremial de Bacaladeros del Maule y amiga de José Luis Medel González, confirmó a La Tercera el hallazgo. Asimismo, entregó detalles del proceso de búsqueda: “Lo que nos dijeron es que se está desarrollando la rebúsqueda. El tema del equipo, del mapeo, eso ayer (sábado) ya estaba y para hoy (domingo) se tenían varios puntos de interés. Sobre todo porque una lancha reportó aceite de petróleo nuevamente en la misma posición que otros días atrás”.

“La familia está angustiada por no saber si la búsqueda va a continuar o no, porque ahora vienen condiciones desfavorables. Como el Presidente entiendo que llegará al país, la familia espera que venga, que esté con ellos para que les dé la tranquilidad de que se va a seguir buscando. Que se van sacar del fondo el resto de motor y que los chiquillos no están allí. Solo él tiene la facultad de cambiar los plazos (...) El protocolo dice tácitamente que se busca vida”, aseveró.

Urrutia también expresó su disconformidad con la presencia de grandes barcos pesqueros en la zona de búsqueda: “Nosotros buscamos, ellos pescan, es peligroso el mensaje y la actitud temeraria, poco empática. Los pescadores del Maule buscando angustiados a sus seres queridos, amigos, y los otros pescando. Es un mensaje peligroso, más aún si este lunes se retoma qué pedazo de torta tiene cada uno de ellos”, dijo en referencia a la sesión de mañana de la Comisión de Hacienda del Senado, que tratará el nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial.