PDI investiga femicidio y posterior suicidio al interior de departamento en Santiago Centro

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando la muerte de dos personas al interior de un departamento ubicado en el sector de San Pablo, en la comuna de Santiago Centro, luego de que este sábado fueran encontrados sin vida con lesiones provocadas por arma cortopunzante.

El caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Centro Norte, tras instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Según explicó la comisaria Margarita Parra, el procedimiento se inició durante la tarde de este sábado.

Al lugar concurrieron detectives especializados, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Central y un médico del Departamento de Medicina Criminalística de la PDI.

Tras las primeras diligencias, se logró establecer la gravedad y naturaleza de las lesiones. “La víctima mujer mantenía múltiples heridas cortopunzantes a nivel del tórax y abdomen y el hombre mantenía una lesión cortante a nivel cervical”, detalló.

En paralelo, el equipo investigador revisó registros audiovisuales de cámaras de seguridad instaladas en el inmueble, pudiendo establecer que las víctimas se encontraban al interior solas desde la mañana. “No volvieron a salir durante el día y tampoco ingresó más gente al lugar”, precisó.

La policía también recabó antecedentes sobre el entorno familiar y habitacional de las víctimas. De acuerdo con la información preliminar, “estas personas viven con dos hijos y dos personas externas a la familia que arrendaban”. Fue uno de los hijos de la mujer quien encontró los cuerpos al interior del departamento.

En torno a la dinámica de los hechos, la PDI trabaja con una hipótesis clara, aunque aún en desarrollo.

“Se pudo establecer que esto habría sido un femicidio y posterior suicidio del hombre”, indicó Parra, agregando que ambas personas eran de nacionalidad venezolana y mantenían situación migratoria irregular en el país.

En ese tenor, las diligencias investigativas aún continúan con empadronamientos y entrevistas de residentes del sector.

“Aún se encuentra el médico examinando los cuerpos y se está empadronando a vecinos del sector, se está entrevistando a los familiares cercanos y gente que vivía con ellos para más o menos establecer la dinámica o el móvil de por qué habría ocurrido esto”, explicó la jefa policial.

Detalló que, si bien vecinos del edificio no reportaron ruidos durante la jornada, surgieron antecedentes relevantes desde el entorno cercano.

“Los vecinos no mantienen antecedentes de haber sentido gritos o ruidos de auxilio. Sin embargo, familiares o núcleos cercanos a la pareja sí corroboraron que había un núcleo de violencia entre ellos, especialmente de él hacia ella, más de agresión”, sostuvo.

No obstante, la comisaria subrayó que hasta ahora no existen denuncias formales previas por violencia intrafamiliar registradas en los sistemas policiales.