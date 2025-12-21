SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    PDI investiga femicidio y posterior suicidio al interior de departamento en Santiago Centro

    Una mujer y un hombre, ambos de nacionalidad venezolana y en situación migratoria irregular, fueron hallados muertos con heridas de arma cortopunzante en un inmueble del sector San Pablo.

    Por 
    Roberto Martínez
    Foto: PDI.

    La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando la muerte de dos personas al interior de un departamento ubicado en el sector de San Pablo, en la comuna de Santiago Centro, luego de que este sábado fueran encontrados sin vida con lesiones provocadas por arma cortopunzante.

    El caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Centro Norte, tras instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Según explicó la comisaria Margarita Parra, el procedimiento se inició durante la tarde de este sábado.

    Al lugar concurrieron detectives especializados, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Central y un médico del Departamento de Medicina Criminalística de la PDI.

    Tras las primeras diligencias, se logró establecer la gravedad y naturaleza de las lesiones. “La víctima mujer mantenía múltiples heridas cortopunzantes a nivel del tórax y abdomen y el hombre mantenía una lesión cortante a nivel cervical”, detalló.

    En paralelo, el equipo investigador revisó registros audiovisuales de cámaras de seguridad instaladas en el inmueble, pudiendo establecer que las víctimas se encontraban al interior solas desde la mañana. “No volvieron a salir durante el día y tampoco ingresó más gente al lugar”, precisó.

    La policía también recabó antecedentes sobre el entorno familiar y habitacional de las víctimas. De acuerdo con la información preliminar, “estas personas viven con dos hijos y dos personas externas a la familia que arrendaban”. Fue uno de los hijos de la mujer quien encontró los cuerpos al interior del departamento.

    En torno a la dinámica de los hechos, la PDI trabaja con una hipótesis clara, aunque aún en desarrollo.

    Se pudo establecer que esto habría sido un femicidio y posterior suicidio del hombre”, indicó Parra, agregando que ambas personas eran de nacionalidad venezolana y mantenían situación migratoria irregular en el país.

    En ese tenor, las diligencias investigativas aún continúan con empadronamientos y entrevistas de residentes del sector.

    “Aún se encuentra el médico examinando los cuerpos y se está empadronando a vecinos del sector, se está entrevistando a los familiares cercanos y gente que vivía con ellos para más o menos establecer la dinámica o el móvil de por qué habría ocurrido esto”, explicó la jefa policial.

    Detalló que, si bien vecinos del edificio no reportaron ruidos durante la jornada, surgieron antecedentes relevantes desde el entorno cercano.

    “Los vecinos no mantienen antecedentes de haber sentido gritos o ruidos de auxilio. Sin embargo, familiares o núcleos cercanos a la pareja sí corroboraron que había un núcleo de violencia entre ellos, especialmente de él hacia ella, más de agresión”, sostuvo.

    No obstante, la comisaria subrayó que hasta ahora no existen denuncias formales previas por violencia intrafamiliar registradas en los sistemas policiales.

    Más sobre:PolicialFemicidioSantiago CentroPDINacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    Declaran emergencia comunal en Quilpué por hallazgo de 46 bidones de ácido sulfónico en Lo Orozco

    “Robo y secuestro”: Venezuela condena la incautación de un segundo petrolero y asegura que no quedará impune

    Cristina Fernández fue operada de urgencia por apendicitis mientras cumple prisión domiciliaria

    Hegseth respalda bloqueos de EE.UU. luego de que Washington confirmara la incautación de un segundo petrolero venezolano

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Lo más leído

    1.
    Reforma estructural a los SLEP y terminar el Sistema de Admisión Escolar, las batallas educativas que quiere dar el gobierno de Kast

    Reforma estructural a los SLEP y terminar el Sistema de Admisión Escolar, las batallas educativas que quiere dar el gobierno de Kast

    2.
    Por dichos sobre Ley de 40 Horas: diputado republicano José Carlos Meza denuncia agresión en centro comercial de Huechuraba

    Por dichos sobre Ley de 40 Horas: diputado republicano José Carlos Meza denuncia agresión en centro comercial de Huechuraba

    3.
    Doble homicidio queda al descubierto en cité de Santiago Centro: cuerpos presentan impactos de bala y uno estaba maniatado

    Doble homicidio queda al descubierto en cité de Santiago Centro: cuerpos presentan impactos de bala y uno estaba maniatado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    Declaran emergencia comunal en Quilpué por hallazgo de 46 bidones de ácido sulfónico en Lo Orozco
    Chile

    Declaran emergencia comunal en Quilpué por hallazgo de 46 bidones de ácido sulfónico en Lo Orozco

    PDI investiga femicidio y posterior suicidio al interior de departamento en Santiago Centro

    Sichel responde a querella en su contra y acusa uso de acción judicial “para confundir a la opinión pública”

    2025, Chile puesto a prueba
    Negocios

    2025, Chile puesto a prueba

    Cómo entender el rally de 52%

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Los Leones de Quilpué se quedan con el juego 4 ante Valdivia y se coronan en la Liga Nacional de Básquetbol
    El Deportivo

    Los Leones de Quilpué se quedan con el juego 4 ante Valdivia y se coronan en la Liga Nacional de Básquetbol

    Las confesiones de Anastasiia Velozo: “Fui al Mundial con el presentimiento de que volvería con una medalla”

    Director deportivo de Querétaro explica el revolucionario método para contratar a Esteban González

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Los malditos y los listos

    “Robo y secuestro”: Venezuela condena la incautación de un segundo petrolero y asegura que no quedará impune
    Mundo

    “Robo y secuestro”: Venezuela condena la incautación de un segundo petrolero y asegura que no quedará impune

    Cristina Fernández fue operada de urgencia por apendicitis mientras cumple prisión domiciliaria

    Hegseth respalda bloqueos de EE.UU. luego de que Washington confirmara la incautación de un segundo petrolero venezolano

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad