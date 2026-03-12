SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    PDI y Carabineros trabajan en el lugar en que fue baleado el sargento Javier Figueroa

    Se está realizando el rastreo de cámaras en la zona para ver si hay algún registro de él o los atacantes y pistas sobre su huida.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Puerto Varas, 11 de marzo de 2026. Diversas unidades especializadas realizan pericias tras baleo a carabinero en la ciudad de Puerto Varas. Foto: Nicolas Klein/Aton Chile NICOLAS KLEIN/ATON

    El subcomisario de la Brigada de Homicidios Puerto Montt de la Policía de Investigaciones (PDI) Gustavo Guichapani entregó detalles del despliegue que iniciaron este jueves en el lugar en que fue baleado el sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa.

    El uniformado se mantiene en riesgo vital tras haber sido baleado en la cabeza la madrugada del 11 de marzo en el marco de una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública en Puerto Varas.

    La situación se registró en la línea del tren que conecta Puerto Varas y Puerto Montt, en una zona boscosa y en altura, en paralelo a avenida Nicanor García, a un par de kilómetros del lago Llanquihue.

    El subcomisario Guichapani explicó que, en coordinación con la policía uniformada, están desarrollando allí diversas diligencias investigativas.

    “Dentro de ellas está la búsqueda de cámaras que nos puedan dar cuenta de la posible huida de los imputados”, indicó.

    Guichapani confirmó que como resultado del trabajo en el sitio del suceso “hay evidencia balística que está siendo periciada” y “hay sujetos de interés”.

    “No me voy a referir porque está en proceso investigativo”, precisó.

    Más sobre:CarabinerosPDIJavier Figueroa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática

    Irán reitera acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” y critica el “silencio” de la Unesco

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector

    El juicio de los expertos al decreto del gobierno de Kast para acelerar los permisos ambientales

    Aumento de tensiones en Medio Oriente vuelve a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago se acopla a la tendencia

    Informe de LyD: si gobierno de Boric cumplía metas fiscales, deuda pública sería hoy 5 puntos más baja

    Lo más leído

    1.
    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    2.
    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    3.
    Alerta sanitaria para cáncer, el anuncio que alista Kast para enfrentar las listas de espera

    Alerta sanitaria para cáncer, el anuncio que alista Kast para enfrentar las listas de espera

    4.
    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    5.
    Minsal se adelanta a Kast y deja instruidas auditorías en siete servicios de salud para pesquisar hospitales

    Minsal se adelanta a Kast y deja instruidas auditorías en siete servicios de salud para pesquisar hospitales

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Emiten aviso de marejadas hasta el sábado: estos son los sectores afectados y horarios de mayor oleaje

    Emiten aviso de marejadas hasta el sábado: estos son los sectores afectados y horarios de mayor oleaje

    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática
    Chile

    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática

    Irán reitera acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” y critica el “silencio” de la Unesco

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector
    Negocios

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector

    El juicio de los expertos al decreto del gobierno de Kast para acelerar los permisos ambientales

    Aumento de tensiones en Medio Oriente vuelve a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago se acopla a la tendencia

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?
    Tendencias

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    Casi 14 millones de dólares: Chiqui Tapia y la AFA declaran ante la justicia argentina por presuntos delitos tributarios
    El Deportivo

    Casi 14 millones de dólares: Chiqui Tapia y la AFA declaran ante la justicia argentina por presuntos delitos tributarios

    El feroz reto de Enzo Fernández al arquero del Chelsea por sus errores ante el PSG en la Champions League

    Se pierde los amistosos de la Roja: los detalles de la nueva lesión de Marcelino Núñez en el Ipswich Town

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Chileno Smiljan Radić gana el Pritzker 2026, el Nobel de la arquitectura
    Cultura y entretención

    Chileno Smiljan Radić gana el Pritzker 2026, el Nobel de la arquitectura

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    Estados Unidos admite que la Armada no está lista para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz
    Mundo

    Estados Unidos admite que la Armada no está lista para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz

    Líder supremo de Irán llama a mantener cierre del estrecho de Ormuz para “presionar al enemigo”

    ¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres