PDI y Carabineros trabajan en el lugar en que fue baleado el sargento Javier Figueroa

Puerto Varas, 11 de marzo de 2026. Diversas unidades especializadas realizan pericias tras baleo a carabinero en la ciudad de Puerto Varas. Foto: Nicolas Klein/Aton Chile

El subcomisario de la Brigada de Homicidios Puerto Montt de la Policía de Investigaciones (PDI) Gustavo Guichapani entregó detalles del despliegue que iniciaron este jueves en el lugar en que fue baleado el sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa.

El uniformado se mantiene en riesgo vital tras haber sido baleado en la cabeza la madrugada del 11 de marzo en el marco de una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública en Puerto Varas.

La situación se registró en la línea del tren que conecta Puerto Varas y Puerto Montt, en una zona boscosa y en altura, en paralelo a avenida Nicanor García, a un par de kilómetros del lago Llanquihue.

El subcomisario Guichapani explicó que, en coordinación con la policía uniformada, están desarrollando allí diversas diligencias investigativas.

“Dentro de ellas está la búsqueda de cámaras que nos puedan dar cuenta de la posible huida de los imputados”, indicó.

Guichapani confirmó que como resultado del trabajo en el sitio del suceso “hay evidencia balística que está siendo periciada” y “hay sujetos de interés”.

“No me voy a referir porque está en proceso investigativo”, precisó.