    Nacional

    Peatón mata a delincuente que participó en asalto a pareja a la salida de un banco en La Cisterna

    El fallecido era el conductor del vehículo de los asaltantes, quien recibió al menos dos impactos de bala.

    Rodrigo Gómez S. 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago 16 de Julio 2025.

    Esta tarde, un delincuente que participaba en un asalto a la salida de un banco en La Cisterna, Región Metropolitana, murió baleado por un peatón que observó el atracó.

    De acuerdo a la información policial, el hecho se registró alrededor de las 15.15 horas, en la calle Las Brisas con Gran Avenida, tras un llamado a la Central de Comunicaciones de Carabineros que alertaba de disparos en la zona y una persona herida, al interior de un vehículo.

    Así, se logró establecer que la víctima fatal correspondía a un delincuente que intentó intimidar a unos clientes de un banco que habían retirado dinero en efectivo. El sujeto se encontraba al interior de un furgón, con dos impactos balísticos: uno en su cabeza y otro en su tórax.

    El mayor Jorge Soto, comisario de la 10° Comisaría de La Cisterna, señaló que “una pareja, hombre y mujer, luego de efectuar retiro de dinero del Banco Estado, y dirigirse a su vehículo a una cuadra de distancia, fueron abordador por cuatro sujetos, tres de ellos, los siguieron caminando y otro estaba en el vehículo manejando”.

    En esa línea, el policía detalló que el delincuente que manejaba el vehículo se les cruzó para intimidarlos, mientras el resto del grupo los agredía con un arma blanca.

    En ese momento, es que “una tercera persona que caminaba por acá observa esta situación, y con la finalidad de ayudar a las víctimas, él portaba un armamento en su vehículo, lo va a buscar. Una pistola debidamente inscrita para defensa personal, y efectúa dos disparos al vehículo, impactando al conductor de los asaltantes”.

    Con todo, el robo se vio frustrado por el actuar de este tercero ajeno al hecho. Los otros tres delincuentes huyeron, dejando a su compañero de delito muerto en el sector, mientras una de las víctimas debió recibir atención médica por las puñaladas que recibió.

    Posteriormente se señaló que el individuo que efectuó los disparos no contaba con permiso para el porte del armamento, y que solo mantenía autorización para la tenencia al interior de su domicilio. Por lo mismo, quedaría apercibido por parte del Ministerio Público.

