Nacional

Persecución policial termina con violento choque frontal en Av. Las Condes: dos sujetos fueron detenidos

Tras negarse a ser fiscalizados por personal municipal, los sujetos emprendieron la huida por la arteria capitalina, la que terminó cuando colisionaron con otro vehículo. Todos los involucrados fueron trasladados a centros de salud y el caso quedó en manos de la PDI.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Imagen: Seguridad Municipal de Las Condes.

Dos sujetos, mayores de edad, fueron detenidos este miércoles por personal municipal de Las Condes y efectivos de la PDI tras protagonizar un choque frontal con otro vehículo en Av. Las Condes con Angostura Inglesa, en momentos en que traspasaron el eje de la calzada mientras huian de las autoridades.

Todo comenzó cerca de las 21 horas, cuando funcionarios de Seguridad de Las Condes intentaron fiscalizar a un vehículo particular en el sector de San Carlos de Apoquindo. Ahí, el conductor del automóvil -quien viajaba junto a otros sujetos- hizo caso omiso a la fiscalización y comenzó su huida.

El capitán Juan Loyola, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Andes, informó que el automóvil involucrado “se da a la fuga por diferentes calles de la comuna, finalizando por Av. Las Condes con dirección al oriente, en el sentido contrario”.

Ahí, “colisiona de forma frontal con un vehículo que no tenía ninguna participación, momento en el cual el personal municipal, con la colaboración de la PDI de la comuna de Las Condes prodecen a la detención en el lugar”, agregó.

Todos los involucrados resultaron heridos y, según se informó, fueron trasladados a recintos de salud cercanos, donde se encontraban en observación.

En el vehículo en que viajaban los detenidos se encontró droga y elementos para cometer delitos, indicaron las autoridades.

El tránsito fue suspendido en Av. Las Condes, entre Estoril y Padre Hurtado, mientras Carabineros trabaja en el procedimiento vinculado al choque.

En tanto, desde el Ministerio Público se dispuso el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar la investigación criminal.

