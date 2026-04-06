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    Persona muere tras ser atropellada por desconocidos en Quinta Normal: víctima fue seguida por el vehículo

    La víctima habría sido perseguida por el vehículo, el cual se dio a la fuga tras los hechos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    PDI

    Una persona murió en horas de la noche tras ser atropellada en la comuna de Quinta Normal.

    Los hechos se registraron en calle La Plata, donde una persona, de nacionalidad extranjera, fue perseguida por un vehículo tras asistir a una discoteca de la comuna.

    Según detalló la inspectora Claudia López, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, los antecedentes preliminares dan cuenta que la víctima, ”fue perseguido por un vehículo, el cual lo atropelló, falleciendo en el lugar, mientras que el vehículo se dio a la fuga”.

    En el lugar se encuentra trabajando personal de la PDI y del Laboratorio de Criminalística Central con el fin de realizar las diligencias necesarias para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los autores.

    Más sobre:Quinta NormalHomicidioPolicialPDI

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