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    Perú declara estado de emergencia en frontera con Chile: usará drones para vigilancia

    La medida, establecida a través de un decreto supremo, se extenderá por un plazo de 60 días.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Fotos Patricio Banda/Aton Chile Patricio_Banda

    El Gobierno de Perú declaró este jueves estado de emergencia por 60 días en la frontera con Chile, con el fin de enfrentar el aumento de la criminalidad y la migración irregular en la zona.

    La medida fue establecida mediante un decreto supremo firmado por el presidente peruano, José María Balcázar, y afectará a los distritos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos, en la provincia de Tacna, además del distrito de Tarata.

    Según lo informado, mientras se extienda el estado de emergencia, existirá una vigilancia permanente en la frontera con Chile, la cual involucrará tanto patrullajes como la utilizaciones de drones para monitorear la frontera y los pasos no habilitados.

    Asimismo, existirá “intervención a los migrantes que intenten cruzar por pasos no habilitados y/o autorizados”, así como “operativos en los pasos no autorizados y/o habilitados a fin de prevenir y combatir la criminalidad”.

    Según argumentan en el documento, la medida responde a delitos como el tráfico ilícito de migrantes, drogas, armas, trata de personas y contrabando, que ocurren en la zona.

    Durante el periodo además se restringirán derechos constitucionales como la libertad de tránsito, de reunión y la inviolabilidad del domicilio. Asimismo, las actividades públicas masivas deberán contar con autorización previa de las autoridades.

    Mientras se extienda el estado de Emergencia, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interino, con apoyo de las Fuerzas Armadas peruanas, las cuales participarán en operativos y patrullajes en la zona.

    Más sobre:PerúFronteraMigraciónChile

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