SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Pivotes alerta que sobrecarga administrativa afecta el aprendizaje escolar

    La fundación además advierte que otro foco de preocupación es la judicialización de problemas de convivencia escolar, lo que también genera excesiva burocracia.

    Por 
    Luciano Jiménez

    Cerca de 3.000 obligaciones formales -entre leyes, reglamentos, circulares y dictámenes de otros órganos del Estado- debe cumplir un equipo directivo de un establecimiento educacional. Así lo determinó un estudio de Pivotes, el que alertó que este tipo de sobrecarga administrativa está debilitando el aprendizaje escolar.

    El estudio advierte sobre el impacto de estas exigencias normativas y administrativas en el funcionamiento rutinario de las escuelas. La investigadora Florencia Croxatto, de Pivotes, dice que “hoy, una parte importante del tiempo de las escuelas se va en cumplir exigencias administrativas que no siempre mejoran lo que ocurre en la sala de clases. Muchas de estas exigencias se duplican entre sí y obligan a reportar lo mismo una y otra vez, mientras que el uso de recursos clave, como la Subvención Escolar Preferencial, enfrenta rigideces que dificultan responder a las necesidades reales de cada comunidad. Ese tiempo y esa energía se restan al trabajo pedagógico y al acompañamiento de los estudiantes”.

    La investigación de Pivotes determinó que en medio de los recortes y fiscalizaciones que enfrentan los establecimientos, se obliga a entregar la misma información varias veces, ocasionando una pérdida de tiempo y, por ende, afectan la calidad de enseñanza.

    Basándose en información del tema estudiado, Pivotes advierte, por ejemplo, que según un estudio de Educación2020, el 74% de los equipos directivos destina más del 40% de su jornada laboral a tareas administrativas e incluso hay reportes de un 80%.

    Se determinó que el equipo directivo de un establecimiento debe cumplir con 2.936 obligaciones entre 16 circulares, 25 leyes, 3 decretos de leyes, 58 decretos, 9 decretos supremos y 5 decretos con fuerza de ley, entre otros.

    Además, se citó el ejemplo de que la Encuesta Internacional Sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS) 2024, advierte que los profesores de jornada completa destinan en promedio 4,9 horas semanales a labores administrativas. Esto supera el promedio de la OCDE.

    Entre ello se registran aumentos o excesos normativos en temas como los reglamentos internos o burocracia en la Subvención Escolar Preferencial.

    Con todo, parte de esa burocracia, dice el estudio, se refleja en la forma en que se abordan los conflictos escolares, pues problemas que antes se resolvían en la comunidad escolar ahora se judicializan.

    La investigadora Croxatto dice que, “al mismo tiempo, la forma en que se abordan muchos conflictos ha ido trasladando la resolución de problemas desde la comunidad educativa hacia procedimientos judiciales, debilitando el diálogo y la confianza entre las familias y el colegio. Cuando la escuela debe preocuparse más de cumplir y defenderse que de enseñar y conversar, se pierde aprendizaje y se erosionan los vínculos, que son la clave para mejorar la calidad de la educación”.

    Por lo mismo es que desde Pivotes comenzaron una campaña para promover cambios, y realizaron una serie de propuestas:

    • Crear mecanismos de revisión de los marcos regulatorios, eliminando exigencias redundantes.
    • Establecer un reglamento interno con modelos para evitar errores formales.
    • Simplificar procesos exigidos a los colegios, unificando y reduciendo protocolos.
    • Habilitar consultas de pertinencia a la Superintendencia de Educación.
    • Evitar judicialización innecesaria en la tramitación de denuncias escolares.
    • Asegurar fiscalizaciones más focalizadas y proporcionales.
    Más sobre:EducaciónPivotesBurocracia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day

    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord

    Cómo es Alexa+, la nueva asistente virtual de Amazon que utilizará IA para servirte

    ¿Dejar de comer gluten para bajar de peso? Esto responden los expertos sobre el “método” de Matt Damon

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos

    Cancelan vuelo de José Antonio Kast a El Salvador por condiciones climáticas

    Lo más leído

    1.
    Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia

    Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia

    2.
    Detienen en el centro de Santiago a estafador dedicado a la sustracción de dinero a turistas extranjeros

    Detienen en el centro de Santiago a estafador dedicado a la sustracción de dinero a turistas extranjeros

    3.
    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos

    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos

    4.
    Estación Central oficializa cambio de nombre de calle en homenaje a Hernán “Nano” Núñez

    Estación Central oficializa cambio de nombre de calle en homenaje a Hernán “Nano” Núñez

    5.
    Fiscal Muñoz tras detención de Ángela Vivanco: “La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno”

    Fiscal Muñoz tras detención de Ángela Vivanco: “La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 26 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 26 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos
    Chile

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos

    Cancelan vuelo de José Antonio Kast a El Salvador por condiciones climáticas

    Las 58 comunas que concentran altos niveles de riesgo climático y pobreza multidimensional en Chile

    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord
    Negocios

    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord

    Informe de la U. de Los Andes prevé que déficit fiscal estructural superará el 2,5% del PIB en 2026

    Equinix y data centers en Chile: “No estamos siendo tan competitivos como otros países”

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day
    Tendencias

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day

    Cómo es Alexa+, la nueva asistente virtual de Amazon que utilizará IA para servirte

    ¿Dejar de comer gluten para bajar de peso? Esto responden los expertos sobre el “método” de Matt Damon

    José Domingo Baraona y Rufino Hernández se quedan con la Final de Rodeo para Criadores
    El Deportivo

    José Domingo Baraona y Rufino Hernández se quedan con la Final de Rodeo para Criadores

    Oliver Solberg gana el Rally de Montecarlo y rompe récord vigente por más de 50 años

    Trucos en la carretera y salidas de guion: el paso de la estrella del ciclismo Tom Pidcock en Chile

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?
    Cultura y entretención

    ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    ¿Cuáles son los límites del alcance del ICE, la poderosa fuerza antiinmigración de Trump?
    Mundo

    ¿Cuáles son los límites del alcance del ICE, la poderosa fuerza antiinmigración de Trump?

    Ucrania denuncia el lanzamiento de 138 drones rusos en una nueva oleada de ataques nocturnos

    Al menos 15 muertos deja el naufragio de una embarcación con más de 300 pasajeros en el sur de Filipinas

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur