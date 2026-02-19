SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Polémica por reconstrucción en Penco: Elizalde llama al municipio a distribuir ayudas con celeridad

    El titular de Interior reparó en que “si vemos la situación de Concepción y de Tomé, hay un avance proporcionalmente hablando muy superior al que se ha producido en Penco”.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    El ministro del Interior Álvaro Elizalde. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    De visita en Concepción, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde abordó la controversia relativa a la demora en las entregas de ayuda a los damnificados de la comuna de Penco, la comuna más devastada por los incendios que hubo a mediados de enero en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

    Fue el miércoles que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en su paso por Penco, señaló que el alcalde de esa comuna, Rodrigo Vera, ha desatendido una serie de obligaciones legales que le competen al municipio, como las órdenes de demolición.

    Vera, por su lado, replicó esta jornada que este tipo de trámites no habían sido necesarios, debido a que el Estado de excepción así lo dispone. Además, acusó desconocimiento de parte de la secretaria de Estado.

    Rodrigo Vera, alcalde de Penco

    En medio de estos cruces, Elizalde sostuvo que “en general con todas las comunas ha habido coordinación y ha habido avance”. Sin embargo, hizo notar que “si vemos la situación de Concepción y de Tomé hay un avance proporcionalmente hablando muy superior al que se ha producido en Penco”.

    “Y ahí hay tareas que corresponden a autoridades nacionales, otras autoridades regionales y otras a las autoridades municipales. Nosotros esperamos que se actúe con la mayor celeridad. Puedo dar como ejemplo que se ha distribuido un importante nivel de ayuda que ha sido proporcionada por Senapred y obviamente la distribución de la misma tiene que realizarse con mucha celeridad por parte del municipio“, señaló.

    Al ser consultado sobre por qué existe esta diferencia de avance entre Penco, Tomé y Concepción, respondió que “todavía la información que se ha proporcionado en esa comuna (Penco) respecto de la demanda de vivienda de emergencia está muy distante de las personas afectadas”.

    El ministro del Interior Álvaro Elizalde. Foto: Dedvi Missene. Dedvi Missene

    “En segundo lugar, se han enviado ayudas significativas. De hecho, yo hice una inspección al galpón donde estaba esa ayuda y creemos que esta tiene que distribuirse con la mayor celeridad. Muchos vecinos me dicen que la ayuda no llega, pero en lo que respecta a Senapred, puedo señalar que esta se envió con mucha celeridad en los primeros días y por tanto lo que corresponde es que las autoridades municipales la distribuyan a los vecinos“, llamó.

    Sobre las acusaciones de demora de Vera, mencionó que “esta es una diferencia entre un organismo técnico que es Senapred y un órgano político que es el municipio Entonces, yo creo que más que entrar en un debate de carácter político, aquí lo importante es que se sigan las instrucciones del organismo técnico que es Senapred".

    También aludió al oficio que Senapred envió al municipio y en el que se da cuenta de una serie de inconsistencias en la gestión de ayudas, como falta de documentación y errores en la entrega de kits de habitabilidad que proporcionó el organismo técnico a la administración local. Las observaciones, dijo, eran sobre, “los procedimientos que se estaban implementando en esa comuna que contrasta con lo que ha ocurrido con los otros municipios. Nosotros esperamos que esto se resuelva para el bien de los vecinos”.

    18 de enero 2026. Incendio forestal en Lirquen comuna de Penco. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE
    Más sobre:Álvaro Elizalde

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025

    Incendios del sur: gestión de la emergencia mantiene vivo el gallito entre el alcalde de Penco y el gobierno

    Estados Unidos acumula su mayor poder aéreo en 20 años en Medio Oriente

    Publicar la dotación de Carabineros por comuna y una policía fronteriza: los proyectos que presentó el futuro subsecretario Jouannet

    Cencosud expande su presencia en Estados Unidos: abre dos nuevas tiendas de The Fresh Market en Miami

    Lo más leído

    1.
    Renunciado fiscal de ProCultura acusa “espionaje clandestino” en su contra y reportes bajo reserva del caso a sus espaldas

    Renunciado fiscal de ProCultura acusa “espionaje clandestino” en su contra y reportes bajo reserva del caso a sus espaldas

    2.
    Gustavo Alessandri: el líder de la asociación de alcaldes que tensiona al mundo municipal

    Gustavo Alessandri: el líder de la asociación de alcaldes que tensiona al mundo municipal

    3.
    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura

    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura

    4.
    Fiscalía Oriente investigará por asociación criminal al otrora socio del futuro subsecretario Andrés Jouannet

    Fiscalía Oriente investigará por asociación criminal al otrora socio del futuro subsecretario Andrés Jouannet

    5.
    Anuncian cierre temporal de paso fronterizo Cristo Redentor tras detección de mosquito que transmite el dengue

    Anuncian cierre temporal de paso fronterizo Cristo Redentor tras detección de mosquito que transmite el dengue

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Incendios del sur: gestión de la emergencia mantiene vivo el gallito entre el alcalde de Penco y el gobierno
    Chile

    Incendios del sur: gestión de la emergencia mantiene vivo el gallito entre el alcalde de Penco y el gobierno

    Publicar la dotación de Carabineros por comuna y una policía fronteriza: los proyectos que presentó el futuro subsecretario Jouannet

    Polémica por reconstrucción en Penco: Elizalde llama al municipio a distribuir ayudas con celeridad

    Cencosud expande su presencia en Estados Unidos: abre dos nuevas tiendas de The Fresh Market en Miami
    Negocios

    Cencosud expande su presencia en Estados Unidos: abre dos nuevas tiendas de The Fresh Market en Miami

    Amazon destrona a Walmart y se convierte en la empresa con mayores ingresos del mundo

    Resultados de minera Gold Fields se disparan gracias a su operación de oro en Chile

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Tendencias

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    Tomás González destaca en su regreso a la gimnasia en la Copa del Mundo de Cottbus
    El Deportivo

    Tomás González destaca en su regreso a la gimnasia en la Copa del Mundo de Cottbus

    Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España

    Apuntan a su regreso a Sudamérica: prensa española sentencia el futuro de Alexis Sánchez en Sevilla

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO
    Cultura y entretención

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    Maite Alberdi y su filme sobre un embarazo fingido: “Este es mi documental más radical”

    Desapego: escucha el nuevo adelanto del EP de Ana Tijoux & DJ Dacel

    Estados Unidos acumula su mayor poder aéreo en 20 años en Medio Oriente
    Mundo

    Estados Unidos acumula su mayor poder aéreo en 20 años en Medio Oriente

    José Balcázar: los cuestionamientos al nuevo presidente peruano

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025
    Paula

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard