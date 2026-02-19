Polémica por reconstrucción en Penco: Elizalde llama al municipio a distribuir ayudas con celeridad

De visita en Concepción, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde abordó la controversia relativa a la demora en las entregas de ayuda a los damnificados de la comuna de Penco, la comuna más devastada por los incendios que hubo a mediados de enero en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Fue el miércoles que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en su paso por Penco, señaló que el alcalde de esa comuna, Rodrigo Vera, ha desatendido una serie de obligaciones legales que le competen al municipio, como las órdenes de demolición.

Vera, por su lado, replicó esta jornada que este tipo de trámites no habían sido necesarios, debido a que el Estado de excepción así lo dispone. Además, acusó desconocimiento de parte de la secretaria de Estado.

Rodrigo Vera, alcalde de Penco

En medio de estos cruces, Elizalde sostuvo que “en general con todas las comunas ha habido coordinación y ha habido avance”. Sin embargo, hizo notar que “si vemos la situación de Concepción y de Tomé hay un avance proporcionalmente hablando muy superior al que se ha producido en Penco”.

“Y ahí hay tareas que corresponden a autoridades nacionales, otras autoridades regionales y otras a las autoridades municipales. Nosotros esperamos que se actúe con la mayor celeridad. Puedo dar como ejemplo que se ha distribuido un importante nivel de ayuda que ha sido proporcionada por Senapred y obviamente la distribución de la misma tiene que realizarse con mucha celeridad por parte del municipio“, señaló.

Al ser consultado sobre por qué existe esta diferencia de avance entre Penco, Tomé y Concepción, respondió que “todavía la información que se ha proporcionado en esa comuna (Penco) respecto de la demanda de vivienda de emergencia está muy distante de las personas afectadas”.

El ministro del Interior Álvaro Elizalde. Foto: Dedvi Missene. Dedvi Missene

“En segundo lugar, se han enviado ayudas significativas. De hecho, yo hice una inspección al galpón donde estaba esa ayuda y creemos que esta tiene que distribuirse con la mayor celeridad. Muchos vecinos me dicen que la ayuda no llega, pero en lo que respecta a Senapred, puedo señalar que esta se envió con mucha celeridad en los primeros días y por tanto lo que corresponde es que las autoridades municipales la distribuyan a los vecinos“, llamó.

Sobre las acusaciones de demora de Vera, mencionó que “esta es una diferencia entre un organismo técnico que es Senapred y un órgano político que es el municipio Entonces, yo creo que más que entrar en un debate de carácter político, aquí lo importante es que se sigan las instrucciones del organismo técnico que es Senapred".

También aludió al oficio que Senapred envió al municipio y en el que se da cuenta de una serie de inconsistencias en la gestión de ayudas, como falta de documentación y errores en la entrega de kits de habitabilidad que proporcionó el organismo técnico a la administración local. Las observaciones, dijo, eran sobre, “los procedimientos que se estaban implementando en esa comuna que contrasta con lo que ha ocurrido con los otros municipios. Nosotros esperamos que esto se resuelva para el bien de los vecinos”.