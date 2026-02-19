SUSCRÍBETE
    Nacional

    “El nivel de desconocimiento”: alcalde de Penco desmiente acusaciones de ministra Orellana sobre lentitud en entrega de ayudas

    La titular de Mujer y Equidad de Género sostuvo ayer que Vera no había ejecutado los trámites que dependen directamente del municipio, como las ordenes de demolición. “Para que un municipio pueda entrar a un terreno privado con maquinaria, se requiere un decreto de excepción, que llegó el 17 (de febrero). Por lo tanto la ministra no está informada que su ministro de Vivienda lo había firmado", se defendió el alcalde.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Rodrigo Vera, alcalde de Penco

    El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, desmintió este jueves a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, luego de que ésta lo responsabilizara por determinados retrasos en la entrega de ayuda a los damnificados por los incendios que afectaron la comuna -y tres regiones del país- a mediados de enero.

    Ayer, en conversación con el medio local Sabes, la secretaria de Estado, de visita en la Región del Biobío, aludió a las recriminaciones que le hizo uno de los damnificados de Penco y de paso, a Vera. “Él estaba muy frustrado legítimamente porque, bueno, perdió su casa. Y ahí yo creo que es importante que así como el alcalde exige, también cumpla con las que son sus obligaciones legales”.

    “No ha firmado las órdenes de demolición, porque todas las solicitudes las ha hecho por cámara, no ha firmado ni un oficio pidiendo los subsidios de arriendo", acusó Orellana.

    La ministra de la Mujer Antonia Orellana. Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    Y hoy, el jefe comunal aludido afirmó que no requieren firmas del municipio para entregar ayuda a los damnificados, debido a que en la zona rige el Estado de excepción.

    “Entrar en discusiones, buscar hasta el último detalle para buscar un punto político, cuando hay más de 4 mil familias que lo perdieron todo... Yo creo que la ministra se equivocó, no conoce el territorio. Si la ministra hubiese recorrido las poblaciones, estado con la gente, estoy seguro de que su declaraciones hubiesen sido otros. Cuando un ministro va a un lugar después de un mes ocurrido la catástrofe, claramente está desconectado a la realidad", señaló.

    Al ser consultado nuevamente por las declaraciones de la secretaria de Estado, explicó: “La ministra habla del desconocimiento, habla desde Santiago. Todo lo que ella dice, se escapa totalmente a la realidad, es mentira, ella miente”.

    18 de enero 2026. Incendio forestal en Lirquen comuna de Penco. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    “Para que un municipio pueda entrar a un terreno privado con maquinaria, se requiere un decreto de excepción, que llegó el 17 (de febrero). Por lo tanto la ministra no está informada que su ministro de Vivienda lo había firmado. Segundo, lo que nosotros estamos haciendo con el Serviu es un llamado a los subsidios. ¿Cómo una ministra puede decir que necesita un oficio para que el gobierno entregue subsidios de arriendo? El nivel de desconocimiento. Si usted analiza, los temas son de vivienda, son temas de gestión, no son temas de la cartera de la ministra de la mujer, por lo tanto yo pregunto, ¿cuál fue el aporte de la ministra en su visita a su área, en su ministerio?“, apuntó.

    El jefe comunal pidió, además, tener presente que aún hay 172 familias en albergue, que el año escolar está próximo a comenzar y que “hay 2.250 familias, que multiplicado por 4, son casi 6.000 personas que no tienen un techo para estar en el invierno”.

    Más sobre:PencoAntonia OrellanaRodrigo VeraIncendiosDamnificados

