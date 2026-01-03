Policía investiga homicidio de mujer ocurrido este sábado en Cartagena

El comisario Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) informó que dicha entidad está investigando el homicidio de una mujer ocurrido la madrugada de este sábado en la comuna de Cartagena.

“Por instrucción del Ministerio Público detectives de la Brigada de Homicidios de San Antonio se encuentran desarrollando las diligencias investigativas pertinentes en relación al delito de homicidio ocurrido el día de hoy durante horas de la madrugada en la comuna de Cartagena donde la víctima, de sexo femenino, mayor de edad, durante un trayecto en vehículo particular junto a amistades sufrió el ataque de terceros con arma de fuego sufriendo una lesión craneal”, explicó Alegría.

Añadió que la mujer fue trasladada de urgencia al Cesfam de la misma comuna donde falleció producto de la gravedad de las lesiones.

Por lo anterior, indicó, la brigada se encuentra en terreno realizando las diligencias investigativas pertinentes para establecer la dinámica en que ocurrieron los hechos y la identificación de los participantes en el mismo.