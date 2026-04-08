Presencia de sujeto armado obliga a evacuar campus Coloso de la Universidad de Antofagasta

Exhibición de armamento en la Universidad de Antofagasta terminó con dos sujetos detenidos.

La evacuación preventiva del campus Coloso de La Universidad de Antofagasta ocurrió la tarde de este miércoles debido a la presencia de un sujeto armado en el estacionamiento del lugar, lo que además obligó a suspender las actividades académicas.

De acuerdo a los registros captados, desde un vehículo, un individuo exhibía un arma, aparentemente de fuego, lo que intimidó a los estudiantes, quienes denunciaron la situación.

Lo anterior activó los protocolos de la casa de estudios, la que solicitó desocupar las instalaciones ante el riesgo presente.

“Se informa a toda la comunidad del Campus Coloso de la Universidad de Antofagasta que, por protocolos preventivos, se ha dispuesto la evacuación inmediata de todas las dependencias. Solicitamos mantener la calma y seguir las instrucciones del personal de seguridad”, señaló mediante una comunicación a la comunidad.

Así, fue que Carabineros de Chile tomó conocimiento del hecho, desplegándose en el lugar el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) para la reducción de los desconocidos.

Desde la Fiscalía Regional de Antofagasta señalaron a La Tercera que se concretó la detención de dos personas y se incautó un arma a balines, por lo que los sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público.