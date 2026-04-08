SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Presencia de sujeto armado obliga a evacuar campus Coloso de la Universidad de Antofagasta

    Hasta el lugar llegó personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros para reducir y detener a dos sujetos que estaban exhibiendo el armamento.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Exhibición de armamento en la Universidad de Antofagasta terminó con dos sujetos detenidos.

    La evacuación preventiva del campus Coloso de La Universidad de Antofagasta ocurrió la tarde de este miércoles debido a la presencia de un sujeto armado en el estacionamiento del lugar, lo que además obligó a suspender las actividades académicas.

    De acuerdo a los registros captados, desde un vehículo, un individuo exhibía un arma, aparentemente de fuego, lo que intimidó a los estudiantes, quienes denunciaron la situación.

    Lo anterior activó los protocolos de la casa de estudios, la que solicitó desocupar las instalaciones ante el riesgo presente.

    “Se informa a toda la comunidad del Campus Coloso de la Universidad de Antofagasta que, por protocolos preventivos, se ha dispuesto la evacuación inmediata de todas las dependencias. Solicitamos mantener la calma y seguir las instrucciones del personal de seguridad”, señaló mediante una comunicación a la comunidad.

    Así, fue que Carabineros de Chile tomó conocimiento del hecho, desplegándose en el lugar el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) para la reducción de los desconocidos.

    Desde la Fiscalía Regional de Antofagasta señalaron a La Tercera que se concretó la detención de dos personas y se incautó un arma a balines, por lo que los sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público.

    Más sobre:Universidad de AntofagastaArmaCarabinerosFiscalíaViolencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jacqueline Sepúlveda se convierte en la primera rectora de la Universidad de Concepción en 107 años

    El segundo mejor arranque histórico del litio: exportaciones casi se triplican en primer trimestre tras favorables precios

    Zonas tomadas por el narco: Poduje se compromete a intervenir 50 barrios críticos en 2026

    Ministra Steinert descarta “historia amorosa” tras salida de prefecta (r) Peña de la PDI

    El alto el fuego entre EE.UU. e Irán muestra su fragilidad en medio de ataques contra Líbano e incertidumbre sobre el control de Ormuz

    Presidente Kast se realiza test de drogas y anuncia proyecto para exigir examen periódico a parlamentarios y partidos

    Lo más leído

    1.
    Universidad Austral de Valdivia negó acceso a funcionarios de Carabineros para proteger a ministra Lincolao

    Universidad Austral de Valdivia negó acceso a funcionarios de Carabineros para proteger a ministra Lincolao

    2.
    Detienen a dos inspectores municipales de San Miguel denunciados por pedir dinero a conductora para omitir infracción de tránsito

    Detienen a dos inspectores municipales de San Miguel denunciados por pedir dinero a conductora para omitir infracción de tránsito

    3.
    Prevención del Delito desvincula a 21 funcionarios y reduce equipo clave en Ley de Seguridad Privada

    Prevención del Delito desvincula a 21 funcionarios y reduce equipo clave en Ley de Seguridad Privada

    4.
    Agreden en la Universidad Austral a la ministra de Ciencia Ximena Lincolao

    Agreden en la Universidad Austral a la ministra de Ciencia Ximena Lincolao

    5.
    Minvu entrega terrenos del Parque Bicentenario de Cerrillos para desarrollo de proyecto habitacional que beneficiará a 820 familias

    Minvu entrega terrenos del Parque Bicentenario de Cerrillos para desarrollo de proyecto habitacional que beneficiará a 820 familias

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Jacqueline Sepúlveda se convierte en la primera rectora de la Universidad de Concepción en 107 años
    Chile

    Jacqueline Sepúlveda se convierte en la primera rectora de la Universidad de Concepción en 107 años

    Zonas tomadas por el narco: Poduje se compromete a intervenir 50 barrios críticos en 2026

    Ministra Steinert descarta “historia amorosa” tras salida de prefecta (r) Peña de la PDI

    El segundo mejor arranque histórico del litio: exportaciones casi se triplican en primer trimestre tras favorables precios
    Negocios

    El segundo mejor arranque histórico del litio: exportaciones casi se triplican en primer trimestre tras favorables precios

    IPC de marzo sube 1% por impacto de las bencinas y expertos ven otra fuerte alza en abril llevando la inflación anual a superar el 4%

    Ministro Quiroz plantea vender propiedades del Estado por US$200 a US$300 millones para restituir fondos soberanos

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

    Por qué se cree que Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, podría suceder a su padre

    En el regreso a la Copa Libertadores tras 34 años: Coquimbo Unido tiene premio y logra un agónico empate con Nacional
    El Deportivo

    En el regreso a la Copa Libertadores tras 34 años: Coquimbo Unido tiene premio y logra un agónico empate con Nacional

    Palestino debuta con empate ante Riestra y rescata un punto en Argentina por la Copa Sudamericana

    En vivo: Audax Italiano recibe a Olimpia por la Copa Sudamericana

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial
    Tecnología

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Por qué los chips para IA fabricados en EE.UU. deben viajar a Taiwán

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    El cantante que según The Edge de U2 “es la referencia” de la música
    Cultura y entretención

    El cantante que según The Edge de U2 “es la referencia” de la música

    Una colección en expansión: el Museo de Bellas Artes presenta sus nuevas adquisiciones de patrimonio nacional

    Masquemusica presenta la gira “La belleza de lo roto” para presentar su nuevo disco

    El alto el fuego entre EE.UU. e Irán muestra su fragilidad en medio de ataques contra Líbano e incertidumbre sobre el control de Ormuz
    Mundo

    El alto el fuego entre EE.UU. e Irán muestra su fragilidad en medio de ataques contra Líbano e incertidumbre sobre el control de Ormuz

    Irán denuncia la violación de tres puntos del acuerdo marco: “Un alto el fuego o una negociación es inviable”

    Pedro Rodríguez Veiga, director internacional de Indra Group: “Hoy por hoy el sistema de antidrones se convierte en un arma defensiva vital”

    Si el sexo duele, no es normal
    Paula

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar