Presidenta del Banco Central y rectora de la U. de Chile a las mujeres: “Hay que atreverse y tomar los desafíos”

En el marco del Ciclo Mujer y Política, organizado por el Magister de Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y La Tercera, fueron invitadas a un conversatorio la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa.

En el encuentro -que fue moderado por la decana de la Escuela de Gobierno (UAI), María José Naudón y la editora general de La Tercera, Gloría Faúndez- ambas invitadas expusieron sus experiencias siendo mujeres y pioneras en sus respectivas instituciones.

En primer lugar, fueron consultadas sobre las dificultades que han enfrentado desde sus actuales posiciones.

Al respecto, Costa puntualizó que “las finanzas es un espacio donde las mujeres somos menos” , no obstante, puntualizó que no ha vivido hostilidades. “Dentro de la mesa de conversaciones, todos somos escuchados”.

Asimismo, añadió que “la verdad, yo partí hace tanto tiempo, que he visto una evolución en el tiempo bien notoria ” y recordó que “cuando yo empecé… hace un buen rato. Ahí sí, yo sí entraba a alguna reunión en que era la única mujer. Y no solamente eso, ahí tú entrabas a la reunión y te dabas cuenta que no solo eran todos hombres, sino que de repente dejaban de hablar . Y claro, la forma en que conversaban, el lenguaje, era distinto entre hombres (…) alguna incomodidad se producía y había que vencer esa incomodidad, porque aquí la idea era trabajar todos con todos de igual a igual”.

Devés coincidió en no haber sentido hostilidad particularmente por ser mujer y ostentar su cargo, no obstante, reconoció que no necesariamente eso “es un patrón generalizado” en el mundo académico. Además, subrayó que una labor como la suya es “difícil para todos, hombres y mujeres”.

Además, fueron consultadas sobre si existe una presión particular por ostentar cargos tan relevantes siendo mujeres y se siente de cierta manera un ejemplo para otras mujeres.

En ese sentido Costa señaló que “hay algo de eso, uno se siente más observada. Se nota mucho cuando tú estás en ciertos ambientes, sobre todo universitarios, que hay chicas que están recién empezando, para las cuales es importante . Y, por lo tanto, tú te das cuenta que no solamente es la institución la que importa y la que tienes que tratar de conducir de la mejor manera, acompañarte de los equipos, el desafío profesional propiamente tal, sino que también hay gente mirándote como con un prisma especial”.

Asimismo, añadió que “ tú tienes esa carga, tienes que vivir con ella, pero profesionalmente el desafío es el mismo ”.

A su vez, Devés, con una cuota de humor señaló que “son trabajos tan difíciles esto que no me alcanzo a acordar que soy mujer”, generando las risas en el auditorio.

Añadió que el ser mujer “ tiene un peso simbólico muy grande y no tiene tanto que ver con lo que uno hace, es como una ilusión de las personas, que te transforman en ese símbolo y entonces es pura alegría ser mujer en este cargo y uno se da cuenta que valió la pena el esfuerzo”.

Rosanna Costa además recordó una frase que escuchó de la economista y banquera, Ana Botín: “C uando las mujeres asumen un cargo, o van a postular a un cargo, primero tienen que estar 150% convencidas de que están 150% capacitadas para ese cargo, en cambio los hombres con un 50% les basta ”.

Sostuvo además que “siempre genera ansiedad enfrentar un cargo desafiante, pero quizá las mujeres nos preguntamos más que los hombres”

En ese punto, Costa evitó responder si le habían ofrecido en algún momento ser ministra de Hacienda. “Eso es más privado”, se limitó a contestar.

Finalmente, tanto Costa como Devés fueron consultadas sobre qué consejos que les darían a mujeres que asumen puestos de liderazgos.

Al respecto, Costa señaló: “ Que se atrevan, que los asuman, eso es lo primero. Hay una etapa, hay una edad en que las mujeres, o las chicas en promedio, yo no quiero hablar a nombre de todas, les cuesta asumir cargos de jefatura, porque sienten que tienen muchísimas responsabilidades, también con sus hijos… Entonces dicen, ‘no me va a dar el tiempo’… Que lo hagan. Tienen toda la capacidad y ellas no son las responsables de todo lo que pasa en todo minuto. Esto es en equipo, la institución es en equipo, entonces lo primero es que lo hagan. Y que hagan aquello que realmente les llena”, recalcó.

La presidenta del Banco Central añadió que “hay que poder sentirse llena en la vida, ir completando paso a paso lo que te va pasando y asumiendo la carga que te hace bien. Desafiarte, no quedarte en la comodidad, desafiarte, pero hacerte aquello que te hace bien , porque eso es lo que saca lo mejor de ti. Y atreverse, porque pueden. Pueden mucho más de lo que creen”, sentenció.