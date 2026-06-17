Idea de eliminar la Subdere provoca el primer quiebre entre alcaldes en medio de la negociación por contribuciones

Para esta semana se espera que los equipos técnicos de las asociaciones de municipalidades se vuelvan a juntar para continuar con la negociación con el Ministerio de Hacienda respecto de la propuesta del gobierno de eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores.

Ya la semana pasada en una cita con el ministro Jorge Quiroz en Teatinos 120 los jefes comunales no lograron acuerdo. Pero ese día hubo una propuesta sobre la mesa que se llevó la atención del debate: la idea planteada por la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, de eliminar la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) para recortar gasto fiscal y, con ello, tener recursos libres para compensar los recursos que se dejarán de percibir al eliminar las contribuciones.

Y es que la principal preocupación de los alcaldes es que la eximición del pago del impuesto territorial a mayores de 65 años implicará que se dejará de recaudar unos US$ 70 millones para los municipios, pues los US$ 130 millones del Fondo Común Municipal -glosa de platas de las comunas con más recursos a las más vulnerables- será repuesto por el Ejecutivo. Ello implicará que parte de las comunas más afectadas serán algunas como Lo Barnechea , Las Condes y La Reina , las que verán afectados en hasta un 8% su presupuesto anual.

El subdere, Sebastián Figueroa. Foto: Mario Téllez / La Tercera. MARIO TELLEZ

En ese sentido es que parte del debate de los alcaldes ha sido sugerir propuestas al Ejecutivo de cómo se podría compensar la falta de ingresos. De ahí que la alcaldesa de Las Condes propuso eliminar esa repartición -a cargo del subsecretario Sebastián Figueroa (Partido Republicano)- para optimizar las platas.

“Hay recursos que hay que ver de dónde sacar y por eso mismo una de las propuestas que le hice al ministro, pero que hay que revisar sin duda alguna, es por ejemplo ¿por qué la Subdere no se cierra? Y esos recursos efectivamente se llevan directo a los municipios y que un pequeño grupo de personas de la Subdere estén instalados en el Ministerio del Interior", dijo San Martín.

Pero la propuesta causó molestia entre algunos de los alcaldes que participaron de la reunión, quienes interpretaron que al hacerlo la discusión se desperfiló más a lo político que a lo técnico, pues fue esta idea la que se llevó la atención y no otras propuestas más técnicas, como por ejemplo la de recortar los aportes de los municipios al FCM, idea inicialmente sugerida por el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, y que se sometió a discusión.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN).

Al respecto, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), dice que “ no comparto la idea de eliminar la Subdere. Siempre es legítimo discutir cómo hacer más eficiente el Estado, pero la Subdere cumple un rol fundamental en el desarrollo de las comunas , especialmente de aquellas que tienen menos recursos. No solo financia proyectos de inversión local, sino que además entrega asistencia técnica y apoyo a municipios que muchas veces no cuentan con equipos suficientes para sacar adelante iniciativas relevantes para sus vecinos".

Quien también opinó al respecto fue la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli) en Desde la Redacción de La Tercera. En esa entrevista partió diciendo que “todos tenemos que apretarnos el cinturón”, y luego sostuvo que “hay muchos estudios que recomiendan la eliminación o fusión de distintas instituciones. Hay otras instituciones que deberían ser repensadas antes. La Subdere tiene un rol importante en apoyar técnicamente a los municipios con menos recursos. Hay municipios que necesitan a la Subdere. A veces los concursos de fondos son muy burocráticos y gustaría más agilidad. Eso se puede resolver sin eliminar a la Subdere”.

En esa línea, agregó que “como partido (Evópoli) le propusimos al Presidente de rebajar los ministerios de 25 a 16. Esa es una medida bien estudiada y respaldada (...) No estoy de acuerdo (con eliminar la Subdere), hoy necesitamos una Subdere que ayude a alinear la cancha. Necesitamos municipios fuertes”.

Camila Merino, alcaldesa de Vitacura. Foto: Pedro Rodríguez.

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), quien es además el líder de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), también expresó sus aprehensiones en radio ADN. “Como asociación no hemos hecho un levantamiento profundo del tema. Pero es interesante que los alcaldes empiecen a apoyar con distintas ideas e iniciativas que apunten a hacer del Estado más eficiente. Hay que evaluarlo y estudiarlo. Hoy día no lo hemos estudiado y sería irresponsable decir si lo vamos a apoyar o no”.

Pero el alcalde precisa a este diario: “ No es un tema que hayamos estudiado desde la Amuch, pero yo partiría por la idea de fusionar algunos ministerios ”.

Como sea, lo cierto es que la Subdere provocó un primer quiebre entre los alcaldes que hasta el minuto estaban alineados frente a la materia, pues existe consenso -tanto de izquierda como derecha- que deben disputar a La Moneda la restitución total de recursos asociados a la eximición de contribuciones. Al mismo tiempo, otros temas también han unido a los jefes comunales, como la pretensión del Ejecutivo de cambiar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y que los alcaldes han advertido podría incentivar crear más guetos verticales como en Estación Central.

Quienes han apoyado la postura de San Martín sostienen que es natural que haya encontrado resistencia -o apoyo de los alcaldes a la Subdere- ya que esta entidad es muy política y tiene poder en los partidos. Esto, debido a que al ser una institución que entrega recursos tiene poder de influencia sobre las colectividades, las que deben acercársele para pedir platas.

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI).

En ese sentido, en el entorno de San Martín explican que la propuesta más apuntó hacia optimizar y agilizar el traspaso de recursos. La alcaldesa dice a este diario que “ una propuesta que nace de un alcalde siempre debe ser estudiada y evaluada, porque vemos el día a día . Esta propuesta va en la línea de lo que el gobierno busca: eficacia y eficiencia en el uso de los recursos. Quiero que se evalúe, no me interesa tener una barra brava que diga que lo estoy haciendo bien o mal. Me interesa que se evalúe, porque el problema es cómo fortalecemos a los municipios”.

El viernes pasado, el subsecretario Figueroa respondió a la misma alcaldesa en sus redes sociales: “Plantear la ‘eliminación de la Subdere’ es desconocer la realidad de las comunas de Chile. Mientras se propone debilitar a los municipios, aquí estamos junto a los alcaldes de Atacama resolviendo temas importantes para sus vecinos. Las regiones necesitan más apoyo, no menos!”.

Cabe destacar que muchos alcaldes ya han apuntado a otras propuestas de recorte de gasto o de generación de ingresos para así compensar a los municipios. Por ejemplo, hay quienes han propuesto eximir el IVA por algunos servicios, aunque los jefes comunales afirman que todo termina radicando en lo mismo: que sea el Estado el que compense.