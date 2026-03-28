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    Prisión preventiva para imputado por homicidio en Alto Hospicio: víctima resultó calcinada

    La Fiscalía y la PDI vinculan al imputado al traslado y quema del cuerpo de la víctima, encontrado en febrero en el sector ex Aguas del Altiplano.

    Por 
    Catalina Aliste
    Prisión preventiva para imputado por homicidio en Alto Hospicio: víctima resultó calcinada

    Un ciudadano colombiano quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por su participación en el homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado completamente calcinado el pasado 23 de febrero, en el sector ex Aguas del Altiplano, en la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

    La detención fue concretada luego de una investigación encabezada por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Tarapacá, en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), permitió reconstruir la dinámica del crimen e identificar al imputado identificado con las iniciales C.C.G., alias “Ze Pequeño”.

    De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización, el crimen habría ocurrido durante la madrugada del 19 de febrero de 2026, en un sitio aún no determinado, pero cercano al lugar donde posteriormente fue hallado el cuerpo.

    Según estableció la investigación, la víctima murió tras ser atacada con un elemento cortopunzante, que le provocó una herida penetrante torácica.

    Traslado del cuerpo en un basurero

    Según la Fiscalía, el hombre trasladó el cuerpo de la víctima al interior de un basurero con ruedas, acompañado de otro sujeto que aún no ha sido identificado, hasta el sector conocido como “El Bosque”, dentro del perímetro del sitio eriazo de ex Aguas del Altiplano, ubicado en calle Monte Los Olivos.

    Una vez en el lugar, ambos sujetos habrían arrojado el cuerpo a una estructura similar a una fosa séptica de concreto y luego le habrían prendido fuego utilizando acelerantes y neumáticos, generando una rápida combustión.

    Además, tras abandonar el sitio, habrían amenazado a una persona que se encontraba en el sector, advirtiéndole que le ocurriría lo mismo si revelaba lo que había visto. Lo que resultó clave para la investigación.

    Prisión preventiva para imputado por homicidio en Alto Hospicio: víctima resultó calcinada. Cámara de seguridad captura a imputado en Alto Hospicio

    Testigos y cámaras

    El fiscal (s) Daniel Juacida explicó que la participación del imputado se logró acreditar con testigos reservados y registros audiovisuales. “Mediante las declaraciones de testigos reservados, que dieron cuenta de la participación del imputado, como además también cámaras de seguridad donde se muestra la dinámica del hecho, precisamente del traslado”, indicó.

    En la audiencia, el Ministerio Público presentó además informes periciales de la PDI y del Servicio Médico Legal, junto con antecedentes del prontuario policial del imputado, quien, según se informó, mantenía incluso una orden de expulsión vigente.

    Con estos antecedentes, la Fiscalía formalizó al detenido por el delito de homicidio simple en calidad de encubridor y por el delito de amenazas simples.

    Finalmente, el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva del imputado. Asimismo, se fijó un plazo de investigación de 60 días, periodo en el que continuarán las diligencias para esclarecer completamente el crimen e identificar a todos los involucrados.

    Prisión preventiva para imputado por homicidio en Alto Hospicio: víctima resultó calcinada.
    Más sobre:PolicialPDIAlto HospicioAsesinatoHomicidio

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