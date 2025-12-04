Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

En septiembre de 2021, la indagatoria por el caso de fraude en el Ejército que encabezaba la jueza Romy Rutherford sufrió un duro revés cuando, en la arista “empresas de turismo”, la Corte Marcial acogió la reclamación del general Pablo Onetto Jara, revocando la sentencia de la ministra en visita contra el uniformado y dictando su sobreseimiento.

“La acción penal se dirigió en contra del procesado transcurridos más de cinco años contados entre la realización del supuesto hecho punible y su individualización determinada en el proceso como imputado del delito”, señaló la defensa del alto oficial castrense.

Este jueves, se conoció que la Corte Suprema coincidió con ese planteamiento y confirmó el sobreseimiento dictado por la justicia castrense, rechazando un recurso de casación que interpuso el Consejo de Defensa del Estado.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier, los abogados Juan Carlos Ferrada y Raúl Fuentes y el auditor general del Ejército Eduardo Rosso, descartó infracción en la sentencia de la Corte Marcial que decretó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal.

“No pudo legalmente producirse la suspensión ni la interrupción del plazo de prescripción de la acción penal de la manera que se ha pretendido en el recurso, por lo que la decisión de declarar la extinción de la responsabilidad penal del acusado ha sido ajustada a derecho”, afirma la resolución.

Onetto fue encausado en febrero de 2021 y se le imputó haber defraudado al Fisco por $ 18 millones, tras haber utilizado el sistema de devolución de pasajes indagado en la causa. Fue el único oficial activo de alto rango procesado en la investigación de la ministra Rutherford.