Procesan a chileno extraditado a Estados Unidos por tráfico de claves de tarjetas de crédito

TARJETA DE CREDITO - VISA - CREDICARD - SANTIAGO - CHILE

Alex Rodrigo Valenzuela Monje, un ciudadano chileno extraditado de Chile a Estados Unidos el miércoles 25 de febrero de 2026 fue procesado al día siguiente enfrentando cargos por el tráfico de información robada de decenas de miles de tarjetas de crédito.

El sujeto fue imputado en un escrito de acusación secreto por un gran jurado federal de Salt Lake City, Utah, el 8 de agosto de 2023.

De acuerdo a información divulgada por la Embajada de Estados Unidos en Chile, el país norteamericano presentó una solicitud de extradición que fue aprobada inicialmente por la Corte Suprema chilena el 22 de abril de 2025.

Tras varias apelaciones ante la justicia chilena, Valenzuela fue arrestado a raíz de la solicitud de extradición de Estados Unidos, el 14 de enero de 2026.

De acuerdo a información del FBI, se trata del primer chileno extraditado de Chile a Estados Unidos en más de 20 años.

El chileno de 24 años, que operaba con el seudónimo de VAL4K, está acusado de tráfico de dispositivos de acceso no autorizado y transferencia ilícita de medios de identificación para facilitar conductas delictivas.

Valenzuela Monje se declaró inocente de ambos cargos de la acusación en su contra.

Entre mayo de 2021 y agosto de 2023, Valenzuela habría dirigido tiendas ilegales a través de canales de Telegram en los que vendía la información de las tarjetas de crédito estadounidenses, señala una nota de Telemundo en la que se cita información de documentos judiciales del caso.

El sujeto volverá a comparecer en la Corte el 4 de mayo de 2026.

El caso está siendo investigado por la Oficina Local del FBI en Salt Lake City con la asistencia especial de autoridades legales extranjeras de la Fiscalía Nacional de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), la Agregaduría de Seguridad del FBI en Santiago de Chile, el FBI en Miami y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.