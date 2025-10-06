SUSCRÍBETE
Nacional

Pulgar acusa “curiosa sincronización” de acusación de la Fiscalía del Maule con carrera senatorial y apunta a Elizalde

El aspirante al Senado abordó la acusación en su contra y mencionó la relación del ministro del Interior con el fiscal nacional, Ángel Valencia.

José Navarrete 
José Navarrete
SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En un video difundido en sus redes sociales, grabado junto a su esposa, Paula Sánchez, el desaforado diputado y candidato independiente a senador por la Región del Maule, Francisco Pulgar, reiteró su planteamiento de que hay una motivación política en la investigación penal en su contra.

En febrero de este año, Pulgar fue formalizado por delitos de violación y abuso sexual a menor de 14 años en grado reiterado. El caso le valió estar en prisión preventiva, sin embargo, a inicios de junio, el Juzgado de Garantía de Talca, sustituyó esa medida cautelar por la de arresto domiciliario.

El viernes 3 de octubre, en tanto, el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, confirmó el cierre de la investigación y la presentación de la acusación en la que solicitan 12 años de cárcel para el aspirante al Senado.

“Hoy, a 40 días de una nueva elección, nos vemos nuevamente enfrentados a una curiosa sincronización por parte de la Fiscalía entre sus actuaciones judiciales y las elecciones populares”, planteó Pulgar, relacionando su derrota cuando postuló a gobernador en 2021, al hecho que en esos días se conoció la denuncia en su contra.

Pulgar, que se hizo popular en TV como perito criminalístico, asegura que hay diligencias pendientes y que esto se va a discutir en una audiencia programada para el 14 de enero de 2026.

En esa línea, insistiendo en su inocencia, el desaforado diputado acusó “intervencionismo” en la carrera senatorial en la región, recordando los planteamientos que hizo la senadora Ximena Rincón contra el Partido Socialista (PS) por su fallida candidatura.

Tras esto, el diputado hizo mención a la relación del fiscal nacional, Ángel Valencia, con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, militante socialista.

“Todo esto genera legítimas dudas sobre la independencia y el momento en que se dan ciertas decisiones o actuaciones en momentos políticos. Como dato anecdótico, solo como un dato lo voy a dejar, quiero mencionar que el fiscal nacional y el ministro Elizalde tienen un vínculo familiar, son compadres entre sí”, comentó.

“Soy inocente y espero que mi juicio oral sea público, como lo consagra en uno de sus principios del Código Procesal Penal. La gente del Maule se merece y tiene el derecho a conocer toda la verdad en mi causa, pero también saber quiénes son los actores políticos detrás de esta falsa denuncia”, cerró.

