Fiscalía culmina la investigación contra desaforado diputado Pulgar por el delito de violación y pide 12 años de cárcel

El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, confirmó este viernes el fin de la investigación y la preparación de juicio oral en contra del desaforado diputado y actual candidato independiente, Francisco Pulgar, quien está imputado por los delitos de violación y abuso sexual de menor de 14 años.

En una entrevista con el programa Estado Regional de TVN Red Maule, Contardo aseguró que “se cerró la investigación y se presentaron acusaciones en respecto del diputado por los mismos hechos que fueron formalizados, el delito de violación particularmente de menor de edad”.

“En este caso, corresponde la etapa de preparación de juicio oral, que va a ser determinada por el Tribunal, en la resolución que se requiera a esta acusación y posteriormente la realización del juicio oral. El tribunal tiene que fijar la audiencia de preparación, en los próximos meses”. señaló.

El diputado Francisco Pulgar pasó más de tres meses en prisión preventiva para luego pasar a arresto domiciliario.

Además aseguró que “el imputado (Pulgar) se mantiene con las cautelares que se designaron por el Juzgado de Garantía que han sido ratificadas por la Corte de Apelaciones. Esperamos que no se extiendan los plazos para la realización del juicio respectivo”.

Pulgar se encuentra con arresto domiciliario desde que fue formalizado en febrero de este año por los delitos de violación y abuso sexual de menor de 14 años. Durante algún punto de la investigación estuvo en prisión preventiva, cautelar que se vio reducida a arresto domiciliario total tras la apelación de su defensa.

La fiscalía solicitó para el desaforado diputado una pena principal de 12 años de presidio mayor en su grado medio, más “las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal”, es decir, la inhabilitación perpetua para “cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure de la condena”.

En agosto pasado, el exparlamentario logró reunir los patrocinios requeridos para inscribir ante el Servicio Electoral (Servel) una candidatura independiente a senador por la Región del Maule. “Hoy la gente del Maule ha vuelto a hablar. Con gran cariño nos sigue dando un voto de confianza para que sigamos trabajando por la región y ser su voz frente a los temas que les interesan”, afirmó en ese momento Pulgar.

En 2021, ya había logrado 83 mil votos en la segunda vuelta de la elección de Gobernador Regional y en las elecciones parlamentarias de ese año consiguió 23 mil sufragios que lo convirtieron en el diputado más votado de la región.