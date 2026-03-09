SUSCRÍBETE
    Nacional

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    “En un momento en que Irán se enfrenta a una agresión armada, su mandato en este alto cargo requerirá sin duda gran valentía y dedicación", apuntó el mandatario ruso.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha expresado este lunes su felicitación al nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, señalando el “apoyo inquebrantable” de Moscú y recalcando que en plena agresión de Estados Unidos e Israel su mandato “requerirá de valentía”.

    “En un momento en que Irán se enfrenta a una agresión armada, su mandato en este alto cargo requerirá sin duda gran valentía y dedicación. Estoy seguro de que continuará con honor la labor de su padre y unirá al pueblo iraní ante las duras pruebas a las que se enfrenta”, ha afirmado el mandatario ruso en un comunicado difundido por el Kremlin.

    Putin aprovecha para mostrar el “apoyo inquebrantable” a Teherán y su solidaridad con el pueblo iraní en este momento de conflicto abierto con Washington y Tel Aviv. “Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica”, ha expuesto.

    En este sentido, concluye deseando “éxito” ante las “difíciles tareas” que enfrenta el nuevo líder supremo, además de “buena salud y fortaleza de espíritu” en el puesto que asume.

    El hijo del difunto Alí Jamenei ha sido elegido como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán por la Asamblea de Expertos, en una decisión tomada diez días después de que su padre y antecesor muriera en el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

    Ayatolás y diputados iraníes habían pedido acelerar la elección del nuevo líder supremo, mientras que Israel prometía este mismo domingo que impediría el nombramiento y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que influiría en el proceso y avisó de que el elegido no duraría mucho sin obtener primero su beneplácito.

