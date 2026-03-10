Qué es la Medalla Presidencial cuyo molde fue firmado este lunes por el Presidente Boric

A dos días de dejar el cargo, el Presidente Gabriel Boric participó este lunes en la firma del molde de lo que será la Medalla Presidencial correspondiente a su mandato, una pieza elaborada por la Casa de Moneda y que forma parte de una antigua tradición republicana vinculada a la institucionalidad del país.

Durante la ceremonia se realizó la entrega oficial del molde y de un fotopolímero a escala real del diseño de la medalla, etapa clave dentro del proceso de fabricación de esta pieza simbólica que pasa a integrar el patrimonio histórico del Estado.

Más de dos siglos de tradición

La Medalla Presidencial es un objeto con un fuerte valor institucional. Su elaboración responde a un proceso técnico especializado y forma parte de una tradición que se mantiene desde hace más de 250 años, asociada a los emblemas que representan la continuidad de la República.

Estas medallas son fabricadas por la Casa de Moneda bajo estrictos estándares de precisión, ya que cada pieza se transforma en un registro material del período presidencial al que corresponde.

Por esta razón, su diseño y elaboración constituyen un trabajo minucioso que involucra varias etapas de desarrollo técnico.

El molde firmado por el mandatario es el elemento que permite posteriormente acuñar la medalla definitiva, la cual queda asociada al período presidencial y pasa a formar parte del patrimonio institucional del país.

Un hito de inclusión en el diseño

La medalla correspondiente al mandato del Presidente Boric marcará además un precedente en la historia de este símbolo republicano, ya que por primera vez su diseño incorporará escritura en braille en el anverso.

Este elemento apunta a avanzar en materia de accesibilidad e inclusión, permitiendo que personas con discapacidad visual puedan identificar el símbolo presidencial mediante el sistema de lectura táctil.

La incorporación del braille representa un cambio significativo en el diseño de la medalla, manteniendo su carácter histórico pero adaptándola a criterios contemporáneos de inclusión dentro de los símbolos del Estado.

Cabe señalar que la fabricación de la pieza está a cargo de la Casa de Moneda, institución responsable de producir monedas, medallas y otros elementos oficiales del Estado.

En el proceso de diseño y producción se desarrollan modelos técnicos, moldes y prototipos, entre ellos el fotopolímero a escala real presentado durante la ceremonia, que permite visualizar con precisión cómo será la pieza final antes de su acuñación.